AVLYSER IKKE ARRANGEMENTER: Bernie Sanders snakker til velgere ved Universitetet i Michigan søndag. Tirsdag er det primærvalg i delstaten. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Coronaviruset i USA: Avlyser ikke valgkamparrangementer

Eldre amerikanere rådes til å holde seg unna store folkemengder. For valgkampene til demokratene Bernie Sanders (78), Joe Biden (77) og president Donald Trump (73) er det foreløpig «business as usual».

Oppdatert nå nettopp

I et TV-intervju med CNN sier Sanders at de tre mennene, i en ideell verden, antagelig burde ha begrenset reisevirksomheten sin og unngått store folkemengder i kjølvannet av utbruddet av coronaviruset.

– Men akkurat nå står vi på så hardt vi kan, sier han, ifølge AP, og legger til at hans velgermøter før seks amerikanske delstater tirsdag skal stemme over de demokratiske presidentkandidatene, vil holdes som planlagt.

Følg det amerikanske presidentvalget i vårt spesialstudio

Det er så langt bekreftet over 480 smittetilfeller i til sammen 34 amerikanske delstater, i tillegg til smittede på cruiseskipene Diamond Princess og Grand Princess, skriver CNN.

21 personer har så langt dødd av covid-19 i USA.

Før helgen rådet amerikanske helsemyndigheter amerikanere over 60 år, spesielt de med underliggende helseproblemer, til å holde seg hjemme så mye som mulig, og til å unngå store folkemengder i kjølvannet av corona-utbruddet.

Anthony Fauci, som leder USAs nasjonale helseinstitutt, sier søndag til NBC at amerikanske myndigheter snart kan komme til å måtte ty til strengere tiltak for å unngå store folkemengder, selv om det nok ikke vil bli like drastisk som i Italia eller Kina.

Politiske arrangementer avlyst

Hverken den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders (78), hovedrivalen Joe Biden (77) eller president Donald Trump (73) har signalisert at de vil trappe ned på sine valgkampanjer på grunn av dette.

Fikk du med deg? Erklærer unntakstilstand i New York

Saken vurderes imidlertid fortløpende, sier Sanders til CNN. Mandag skal valgkampanjen hans i møte med helsemyndighetene i Detroit, Michigan før et planlagt arrangement der.

– Det er åpenbart viktigst for oss å beskytte helsen til det amerikanske folk, og vi rådfører oss med helsevesenet over hele landet, sier han ifølge Washington Post.

Trump ikke bekymret

President Donald Trump, som de siste månedene har avholdt flere store velgermøter, har heller ingen planer om å avlyse arrangementer, sier valgkampmedarbeider Erin Perrine til Washington Post.

– Jeg er ikke bekymret, ikke i det hele tatt. Vi har gjort en god jobb, sa Trump selv til pressen på Mar-a-Lago i Florida søndag, ifølge AP, og la til at han vil fortsette å avholde «gedigne velgermøter».

Over 9000 mennesker dukket opp på Trumps forrige arrangement i Nord-Carolina 2. mars, skriver Bloomberg. Presidentens neste store arrangement er foreløpig ikke kunngjort.

Les også: Trump beskyldes for tåkelegging etter corona-kritikk

USAs helseminister Alex Azar ville ifølge Bloomberg lørdag ikke svare på et spørsmål om hvorvidt amerikanere bør oppsøke slike politiske arrangementer nå. Han sa imidlertid at han ikke selv har deltatt på noen av Trumps velgermøter.

Også den demokratiske kandidaten Joe Biden ser ut til å fortsette som planlagt, skriver Washington Post.

– Vi lytter til ekspertene og gjør alt det de anbefaler, sa den tidligere visepresidenten til pressen under et besøk i en restaurant i Mississippi søndag, skriver avisen.

Hans valgkampanje annonserte søndag at tidligere presidentkandidat Kamala Harris stiller sammen med den tidligere visepresidenten under et valgkamparrangement i Detroit mandag.

Trump om smittede på cruiseskip: – Foretrekker at de blir på skipet

Publisert: 09.03.20 kl. 04:01 Oppdatert: 09.03.20 kl. 04:15

Fra andre aviser