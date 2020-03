EKSPERTER: President Donald Trump lytter til direktør Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer, på pressekonferansen om coronaepidemien mandag. Foto: SHAWN THEW / EPA

Trump skjerper corona-tiltak: Fornøyd med egen innsats

President Donald Trump gir seg selv ti av ti mulige poeng, når han vurderer sin egen respons på corona-trusselen.

På en pressekonferanse mandag kunngjorde president Donald Trump og hans eksperter på coronaviruset nye nasjonale retningslinjer:

Amerikanere oppfordres til å undervise sine barn hjemme.

De bør unngå reiser som ikke er nødvendig.

De bør holde seg unna restauranter og barer.

De bør unngå grupper på mer enn 10 personer.

– Det er ingen overreaksjon, sier direktøren ved det nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer Anthony S. Fauci, ifølge Washington Post.

Trump erklærte fredag nasjonal krisetilstand i USA.

Anbefalingene gjelder foreløpig i 15 dager, kunngjorde presidenten mandag på en pressekonferanse med sitt ekspertpanel på coronaviruset.

– Hvis alle gjør disse kritiske livsendringer og oppofrelser nå, vil samle oss som nasjon, beseire viruset og til sist ha en stor fest sammen, sa Trump.

Fornøyd med egen respons

Millioner jobber allerede hjemmefra og skoler er i ferd med å stenge over hele USA. Mange frykter for tapte inntekter og arbeidsplasser.

Presidenten er blitt kritisert for ikke å ta coronaepidemien på alvor. Spurt om hvilken karakter han vil gi sin egen respons, på en skala fra en til ti, var svaret:

– Ti. Vi gjør det veldig bra og kom på kort tid i gang med testing av utrolig mange mennesker, fremholdt Donald Trump på pressekonferansen.

FORHOLDSREGLER: En kvinne med munnbind passerer Times Square i New York mandag. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

Ca. 3500 smittet

President Trump anbefaler delstater som kan påvise at smitten sprer seg i lokalsamfunn, bør stenge skoler, utesteder og treningssentre.

New York har stengt skolene til 20. april. Delstatene New York, New Jersey og Connecticut bannlyser ansamlinger på mer enn 50 personer, ifølge New York Times.

Seks fylker ved San Francisco i California oppfordrer sine innbyggere til å holde seg mest mulig hjemme.

3487 er registrert smittet og 68 er hittil døde av coronaviruset i USA, ifølge CDC, men mørketallene er sannsynligvis store.

– Har vi 3500 bekreftede tilfeller er det grunn til å anta at vi i virkeligheten har 35.000, uttalte epidemiologen Jeffrey Shaman ved Columbia-universitetet ifølge New York Times da han presenterte en ny rapport i tidsskriftet Science.

Presidentens ekspertgruppe advarte mandag om at utbruddet kan pågå i flere måneder – til juli og august og kanskje lenger.

Aksjekursene stuper

Trump uttalte at det er mulig at økonomien vil gå inn i en resesjon. Aksjekursene på Wall Street fortsatt å stupe mandag.

Den amerikanske sentralbanken har satt renten ned mot null og vil kjøpe opp flere hundre milliarder dollar i føderal gjeld for å sikre fri flyt av kreditt.

Presidenten fortalte mandag guvernørene at delstatene bør jobbe med å få tak i respiratorer selv og ikke vente på å få dem fra føderale myndigheter.

Også i USA er det mangel på livsnødvendig utstyr som behøves når pasienter med alvorlige luftveislidelser fyller opp intensivsengene.

Demokratene i Kongressen foreslo mandag en krisepakke på rundt 7700 milliarder kroner for å bekjempe koronaviruset i USA. Pakken skal øremerkes styrking av sykehuskapasiteten, støtte til arbeidsledige og direkte støtte til husholdninger og bedrifter som rammes, skriver NTB.

– Vi kan bli Italia

– Når du ser på fremskrivningene, er det alle muligheter for at vi kan bli Italia, advarte helsedirektøren i USA Jerome Adams mandag.

Han viste til at USA har like mange smittede som Italia hadde for to uker siden.

– Vi må gjøre et valg: Vil vi følge banen til Sør-Korea, som iverksatte aggressive tiltak, eller vil vi følge Italia, hvor vi har sett en rask økning i antall tilfeller og dødsfall, spurte den amerikanske helsedirektøren på CBS.

Han la til at omfattende tiltak som sikrer at folk holder avstand til hverandre, kan endre de dystre prognosene.

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging CDC anbefaler at samlinger for mer enn 50 mennesker avlyses de neste åtte ukene.

Også briter nektes innreise

Innreiseforbudet for europeere er utvidet til også å omfatte statsborgere fra Storbritannia og Irland.

Presidenten understreket at han ikke planlegger noe nasjonalt portforbud, som Spania og Italia har iverksatt.

– Vi har ikke riktig bestemt oss for å gjøre det og forhåpentligvis blir det ikke nødvendig. Det er et tiltak vi kan iverksatte, men håper å slippe, sa Trump.

Vaksine utprøves

Direktør Fauci ved instituttet for infeksjonssykdommer sa på pressekonferansen at den første injeksjonen av en mulig vaksine ble tatt i dag, mandag.

– Og det skjer etter 65 dager, som jeg tror er en rekord, uttalte Anthony Fauci.

45 personer i alderen 18 til 55 år skal få to doser med fire ukers mellomrom. Så vil forsøksgruppen bli fulgt i ett år, for å se om vaksinen har bivirkninger.

Kappløpet for å finne vaksiner mot det nye coronaviruset pågår i medisinske forskningsmiljøer over hele verden.

Det er håp om at en sikker vaksine kan foreligge om 12–18 måneder.

