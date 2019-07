STOLT AMERIKANER: Bill Sisk henger det amerikanske flagget opp ved garasjeporten. Han er svært spent på neste års presidentvalg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bill er demokraten som vurderer å stemme Trump - igjen

MONROE, MICHIGAN (VG) Han var folkevalgt demokrat, men stemte likevel på Donald Trump. Bill Sisk ser ikke bort ifra at han igjen kommer til å stemme på en president han mener gjør en dårlig jobb.

Da VG møtte 68-åringen første gang, i november 2017, var det nøyaktig et år siden Trump ble valgt til president i USA, og det var 10 måneder siden han startet jobben. Bill Sisk forklarte oss hvorfor han, som i 18 år hadde vært folkevalgt lokalpolitiker for Demokratene, stemte på Donald Trump foran Hillary Clinton.

Men han ville ikke gi noen dom over presidenten den gang. Det var for tidlig.

– Juryen er fremdeles ute, sa han.

Nå har juryen kommet inn. Dommen er falt. Og den er ikke nådig.

– Jeg er ikke fornøyd med ham. Jeg gir ham karakteren C-. Og det er under tvil. Jeg vurderte faktisk D+, sier Sisk til VG i dag.

Han begrunner:

– Denne jobben er for stor for ham. Jeg tror ikke han er noe intelligent. Han omgir seg med dårlige rådgivere. Han kommer på kant med alle. Han oppfører seg ikke slik en president bør. I stedet fremstår han som en okse i porselensbutikken. Han er Kaptein Kaos, sier Sisk.

Det er derfor overraskende å høre hans neste to setninger:

– Men om jeg måtte stemt på enten ham eller Hillary Clinton i dag, så hadde jeg valgt ham igjen. Og det kan godt hende at jeg kommer til å stemme på ham i 2020, sier den tidligere kriminalomsorgsarbeideren, som for et år siden også pensjonerte seg fra lokalpolitikken.

Vi skal komme tilbake til hvorfor.

DEN GANG DA: Donald Trump og Hillary Clinton hilser på hverandre foran en av debatten da de to kjempet om å bli USAs president i 2016. Foto: David Goldman / AP

– Clinton en bedre løgner enn Trump

Vi møter Sisk sittende i den samme sofaen i den samme stuen i det samme rolige nabolaget i Monroe, en drøy halvtime sør for Detroit, som vi møtte ham for over 20 måneder siden.

Detroit ligger i Michigan, en av vippestatene som avgjorde 2016-valget. En av statene der Trump slo Clinton med hårfin margin. Bare 11.621 stemmer av totalt nesten fem millioner stemmer skilte dem.

Det var fordi personer som Sisk gikk fra å stemme på Barack Obama og demokratene i 2012 til å stemme på Donald Trump og republikanerne fire år senere. Sisks hjemkommune gikk fra å være blå til å bli rød. Det samme gjorde altså Michigan.

Dette var første gang i sitt liv at Sisk stemte på en republikaner. Han hadde ikke en gang vurdert det tidligere. Men for ham handler presidentvalget om hvem han stoler mest på. Og han stolte virkelig ikke på Hillary Clinton.

Noe han forklarte med e-postskandalen hun var involvert i og Benghazi-angrepet i Libya i 2012, der fire amerikanere mistet livet mens hun var utenriksminister.

– Det er ikke det at jeg stoler på Trump. Han lyver hele tiden. Det gjorde Clinton også. Det er bare det at hun er en mye bedre løgner enn ham. Hans løgner er svært enkle å avsløre.

Å ikke avgi stemme er ikke et alternativ. Det var det Ikke i 2016 og det kommer det ikke til å være i 2020.

– Det handler om prinsipp. Jeg vil bruke stemmeretten min selv om det betyr å stemme på det minste av to onder, sier Sisk.

Gamle gubber

68-åringen er en del av den amerikanske middelklassen. En gruppe han er redd for at Demokratene snart har glemt.

– Vi er iferd med å bli et folk uten parti. Republikanerne og Trump bryr seg om de rike. Demokratene ser ut til å være mer opptatt av innvandrere enn oss som får dette landet til å gå rundt. De gir ikke oss nok oppmerksomhet, mener han.

Sisk er redd for at partiet nå blir dratt for langt mot venstre. Både i Kongressen og blant de mange som ønsker å bli partiets presidentkandidat. Særlig trekker han frem noen av de mest liberale politikernes tanker om helsevesenet som noe han mener er for venstrevridd.

les også Disse demokratene er uengie med Sisk: - Vi må dra dette landet mot venstre

Med en økonomi som går bra og arbeidsledighet som er lav (to av få ting han gir Trump god karakter for) har han ikke tro på at progressive kandidater som Bernie Sanders, eller Elizabeth Warren kan slå den sittende presidenten.

– Det er for mange gamle gubber som meg som ikke kommer til å stemme på dem. Da stemmer vi heller på Trump. Jeg har en gjeng golfkompiser som alle sier det samme. Og som meg er også de egentlig demokrater, forklarer han.

Tror bare Biden kan slå Trump

Han innrømmer å ikke kjenne godt nok til alle de 25 kvinnene og mennene som fremdeles er med i kampen om bli Demokratenes kandidat, men sier at av de han kjenner godt er det bare tidligere visepresident Joe Biden, som natt til torsdag norsk tid deltar i TV-debatt med ni andre kandidater, han er helt sikker på at han kommer til å stemme på foran Trump.

– Jeg liker Pete Buttigieg (37) sin veltalenhet, men han er for uerfaren. Biden er en velkjent, erfaren og moderat politiker. Han kan nå ut til slike som meg, eldre folk i middelklassen i vippestater som Michigan, Pennsylvania, Ohio og Florida. Det er vi som må overbevises for å vinne. Slik var det i 2016 og slik blir det i 2020, mener Sisk.

MANGE KANDIDATER: Bill Sisk mener det er for mange som forsøker bli demokratenes presidentkandidat til å klare å gjøre seg ordentlig kjent med alle. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han tror Biden er den eneste av kandidatene som denne uken er samlet til debatt i Detroit som kan slå Trump.

– Problemet hans kan være at de liberale ikke støtte ham, men de stemmer i alle fall ikke på Trump. Blir det en liberal kandidat som de moderate demokratene, slike som meg, har problemer med, så vil mange av oss som sagt heller stemme på Trump, forklarer han.

Ingen kompromiss

Den tidligere lokalpolitikeren legger til at for ham personlig er det også et tema der han absolutt ikke kan inngå kompromiss. Det er når det kommer til abort. Han innser at ingen demokrater kommer til å totalforby abort, men han kan ikke stemme på en presidentkandidat som aktivt sier ja til det.

VIL BLI PRESIDENT: Joe Biden var Barack Obamas visepresident i åtte år. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

– Biden er den eneste av de demokratiske kandidatene jeg har hørt at har sagt at han mener abort ikke er riktig.

– Så dersom noen av de 24 andre kandidatene vinner, så får Trump stemmen din igjen?

– Ja, sannsynligvis.

– Til tross for at du bare gir Trump C-?

– Ja. Men jeg er åpen for å stemme på en kandidat fra et av de små tredjepartiene, eller en uavhengig kandidat dersom Biden ikke blir kandidaten. Da gjerne en som er opptatt av klimaendringene, for det er en viktig sak for meg, sier Sisk, vel vitende om at det ikke er en sak den sittende presidenten er spesielt opptatt av.

TANKER OM FREMTIDEN: Bill Sisk mener det verste med Trumps presidentskap er langtidsvirkningene av en mer konservativ høyesterett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selv om Sisk vet at ingen slike kandidater kommer til å ha noen sjanse til å vinne valget og bli president sier han at da har han i alle fall brukt stemmeretten sin. Aller helst skulle han ønske seg et endret politisk system i USA. Et system som ville gitt flere reelle partier å velge mellom.

– Vårt topartisystem er ødelagt. Demokratene har dratt for langt mot venstre. Republikanerne for langt andre veien. President Trump lever på det. Han virker være den eneste som nå tjener på den store splittelsen. Jeg misunner dere i Norge som kan stemme på flere partier som kan få reell innflytelse, avslutter pensjonisten.

Publisert: 31.07.19 kl. 20:52 Oppdatert: 31.07.19 kl. 21:06