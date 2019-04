I SORG: Boniface Jayasantha (44) var bare 15 meter unna døren til St. Sebastian-kirken da selvmordsbomberen sprengte seg selv. Foto: Helge Mikalsen, VG

Boniface (44) ble vitne til terroren: Mistet venner, fettere, kusiner og naboer

NEGOMBO (VG) Han sto bare 15 meter unna da en selvmordsbomber slo til mot St. Sebastian-kirken. Døde kropper lå strødd, forteller 44-åringen.

Nå nettopp







Mandag formiddag er VG tilstede utenfor St. Sebastian-kirken i Negombo rett nord for Colombo. Her går folk i hvitt for å hedre de døde.

Så langt er 290 personer bekreftet drept i angrepene som rammet kirker og luksushoteller første påskedag. I tillegg er rundt 500 såret.

Bakgrunn: Dette vet vi om angrepene

arrow-left









arrow-right expand-left DAGEN DERPÅ: Slik ser det ut i St. Sebastian-kirken etter terroren første påskedag.

Da VG ankom kirken rundt 11.30 lokal tid, gjorde den kristne minoriteten her seg klare for begravelser. Minst 62 mennesker ble drept her da en selvmordsbomber entret en sidedør av kirken, der mer enn 1000 mennesker var samlet til bønn påskemorgen.

Boniface Jayasantha (44) så eksplosjonen. Han var bare 15 meter unna døren. Folk flyktet, døde kropper lå strødd.

– Jeg har mistet venner, fettere, kusiner og naboer, sier han.

Les også: Dansk milliardær mistet tre barn i terroren

Flere her mener at minst 120 ble drept. Utenfor døren ligger det blodige klesrester. I år skulle kirken markere 150 siden den ble bygd.

– Jeg er helt knust, sier Jayasantha.

VG fikk også se innsiden av kirken. Kirkebenker, blod og klær ligger kastet rundt. En del av et drept menneske er ennå ikke hentet ut. Politiet går sakte igjennom restene.

Ifølge kriminalteknikeren Ariyananda Welianga sto syv selvmordsbombere bak de seks kraftige eksplosjonene som rammet kirker og luksushoteller. Til sammen 24 personer er pågrepet, men så langt har ingen tatt på seg skylden for de brutale angrepene.

Publisert: 22.04.19 kl. 10:35