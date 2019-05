KAMP: Assanges knyttede neve blir oppfattet som at han er klar for kamp. Bildet er fra onsdagens rettsmøte. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Wikileaks om Assange-utlevering: – Starten på en lang kamp

LONDON (VG) Torsdag behandler britisk rett USAs krav om å få Julian Assange utlevert. – Dette er starten på en lang kamp, sier Wikileaks’ talsperson og redaktør Kristinn Hrafnsson på vei inn i retten.

Oppdatert nå nettopp







– Free, free Julian Assange, roper de i takt.

Torsdag morgen står støttespillerne til Julian Assange foran både hovedinngangen til Westminister Magistrates Court og rundt hjørnet utenfor garasjen der bilen med Assange kjører inn. Plakatene og bannerne de har med seg sier «løslat Assange» og «Assange er en varsler, ikke kriminell».

– Det er bare én løsning, ingen utlevering! fortsetter de.

Pressefotografer og journalister svermer rundt. Alle er her for å følge Assanges andre rettsmøte på to dager.

Onsdag ble han dømt til fengsel i 50 uker for å ha brutt vilkårene for kausjon i 2012. Da han ankom retten hevet han en knyttet hånd i været. I juni 2012 søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå å bli utlevert til Sverige. Der var han anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner.

les også Bodde på ambassade i nesten syv år: Slik levde Julian Assange

SETT HAM FRI: Assanges støttespillere utenfor retten torsdag 2. mai. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Torsdag klokken 11.00 ble retten satt for å ta stilling til USAs begjæring om å få Assange utlevert. Han risikerer å bli dømt til fengsel i fem år.

– Det er første dag i retten. Dette er starten på en lang kamp, sier Wikileaks’ talsperson og redaktør Kristinn Hrafnsson på vei inn i retten.

Publiserte hemmelige USA-dokumenter

For ni år siden ble Wikileaks kjent for hele verden. Australieren Julian Assange lekket videoer og dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Ett videoopptak viste hvordan amerikansk soldater drepte flere sivile og to journalister i Irak.

Siden ble flere hundre tusen klassifiserte dokumenter lekket og publisert i pressen, og satte USA i en diplomatisk krise.

Kilden til Wikileaks var Chelsea Manning som på den tiden var stasjonert i Irak. Hun er dømt til 35 år i fengsel.

I tidslinjen under kan du lese alle trinnene i saken.

Publisert: 02.05.19 kl. 11:30 Oppdatert: 02.05.19 kl. 11:41