MASSIV DEMONSTRASJON: Titusener samlet seg i gatene i Paris for å demonstrere mot den ventede pensjonsreformen til president Emmanuel Macron. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform

Over 800.000 demonstranter marsjerte torsdag i franske byer. Allerede før marsjen startet i Paris var 71 personer pågrepet av politiet.

NTB

Nå nettopp

Flere skoler og restauranter har vært stengt og kollektivtrafikken har blitt hardt rammet når det fra Marseille i sør til Lille i nord ble arrangert store demonstrasjonstog mot den nye pensjonsreformen til president Emmanuel Macron torsdag.

Fagforeningsmedlemmer hadde på seg røde vester, mens andre var utstyrt med gule.

I både Paris og andre byer ble det underveis meldt om opptøyer og gatekamper.

TV-bilder viste maskerte demonstranter som drev hærverk og kjempet mot politiet langs marsjruten i Paris. Politiet svarte med tåregass.

Som følge av uroen måtte en marsj arrangert av fagbevegelsen vente i timevis nord i Paris før den kunne gå videre.

Også i byene Rennes, Nantes og Bordeaux ble det meldt om gatekamper.

SATTE FYR PÅ TING: Opprørspoliti sikrer et område i Paris. Enkelte demonstranter brukte anledningen til å knuse vinduer, kaste bluss og sette fyr på ulike gjenstander. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Lammet kollektivtrafikk og fly

I Paris samlet demonstrantene seg rundt området ved Gare de l'Est. Flere tusen måtte finne seg i å bli grundig sjekket av store politistyrker før de fikk slippe inn på møtestedet. Allerede før marsjen startet var 71 personer pågrepet.

På forhånd hadde politiet gitt både forretninger, kafeer og restauranter i området ordre om å holde stengt.

Om lag 6.000 politifolk var utplassert i den franske hovedstaden, der de blant annet sperret adgangen til presidentpalasset.

Eiffeltårnet holdt stengt hele dagen, til stor skuffelse for turister som ikke hadde fått med seg at Frankrike både var rammet av generalstreik og massedemonstrasjoner.

De fleste metrolinjene var også stengt, og kun ett av ti regionaltog gikk som normalt. I tillegg ble 20–30 prosent av flyvingene fra Paris innstilt.

Halvparten av landets lærere var blant de streikende, noe som førte til at mange elever kunne bli hjemme.

ØNSKER IKKE REFORM: Folk marsjerer for å vise motstand mot president Emmanuel Macrons pensjonsreform. Det er ikke klart hvor lenge demonstrasjonene vil vare. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Misnøye med Macron

Nyhetsbyrået AP beskriver marsjen gjennom den østlige delen av Paris som «et virvar av sosial misnøye», men felles for alle deltagerne var en dyp motvilje mot president Emmanuel Macron.

Macron er ventet å offentliggjøre detaljene i pensjonsreformen neste uke.

Regjeringen har lovet å ikke røre pensjonsalderen, som nå er 62 år. Men retten til tidligpensjon for ansatte i helsevesenet og transportbransjen fjernes, noe mange reagerer sterkt på. Frankrike har i dag 42 ulike pensjonssystemer, nå skal alle samlet til ett system som skal omfatte alle yrkesgrupper.

FRA TOG I PARIS: Et demonstrasjonstog i Paris torsdag kveld, der det ble amper stemning mellom demonstranter og politi. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

– Taper rettigheter

De streikende mener reformen vil tvinge millioner av ansatte til å jobbe lenger eller miste opparbeidede rettigheter.

For Macron er pensjonsreformen et viktig ledd i de økonomiske reformene som han mener er nødvendige for at Frankrike skal være konkurransedyktig i årene som kommer.

Streiken kan komme til å vare i flere dager siden det ikke er satt noe bestemt sluttidspunkt.

– Dette vil bli et sannhetens øyeblikk for Macron. De neste dagene blir en avgjørende test, skriver avisen Le Monde i torsdagsutgaven.

– Vil protestene og streikene være sterke nok til å stanse reformen? Nå holder alle pusten, skriver avisen videre.

Streiken i transportbransjen fortsetter fredag. Dermed er det duket for nok en dag der folk i Paris vil måtte klare seg uten både metro, busser og tog.

Publisert: 05.12.19 kl. 22:59

