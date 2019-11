Nytt vitne fordømmer «falsk fortelling» om ukrainsk innblanding i 2016-valget

En tidligere Russland-rådgiver og en amerikansk diplomat inntok vitneboksen torsdag i riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

Jantra Hollum

NTB

Det åpne høringene torsdag er de femte og siste planlagte utspørringene i Demokratenes arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltale mot presidenten.

En tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, og en ansatt ved den amerikanske ambassaden i Ukraina, David Holmes, vitner i riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

Russland-rådgiver i vitneboksen

Hill arbeidet som Trumps Russland-rådgiver frem til hun sluttet i sommer. I en lukket høring har Hill tidligere forklart hvordan hennes sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, avbrøt et møte med ukrainere som var på et besøk i Det hvite hus da USAs EU-ambassadør Gordon Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger».

Bolton er blant dem som har nektet å vitne i etterforskningen etter ordre fra Trump, mens Sondland vitnet onsdag.

Nøkkelvitner: Fiona Hill og David Homes ankommer Capitol Hill torsdag, for å vitne om president Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

I sin åpningsuttalelse fordømmer Hill den «falske fortellingen» som Trump og republikanerne fremmet om at Ukrainia blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016, og kaller det en farlig historie forplantet av Russland selv.

– I løpet av denne etterforskningen, ber jeg deg om å ikke fremme politisk drevne usannheter som så tydelig fremmer russiske interesser. Disse fortellingene er skadelige,» sier hun.

Her kan du lese Fiona Hills åpning under høringene torsdag.

– Roter til alt

Hill vitner sammen med Holmes, fra den amerikanske ambassaden i Ukraina, som havnet i midten av riksrettsprosessen etter at han fortalte sjefen sin, USA-diplomat Bill Taylor, at han hadde overhørt en samtale mellom Trump og Sondland i juli.

Holmes sa at Sondland kom med et stikk mot Trumps personlige advokat Rudy Giuliani sine forsøk på å påvirke USAs utenrikspolitikk mot Ukraina under et møte i mai.

– Min erindring er at ambassadør Sondland sa, «Søren Rudy. Hver gang Rudy blir involvert, roter han til alt,» sier Holmes i sin åpningsuttalelse torsdag.

Holmes forteller at situasjonen i ambassaden i Ukraina «forandret seg dramatisk» i mars.

– Vår støtte til ukrainsk demokratisk motstand mot russisk aggresjon, ble overskygget av en politisk agenda promotert av tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, og tjenestemenn som opererte med en tydelig kanal til Det hvite hus, sier Holmes videre.

Trump avviser Ukraina-press

I sitt vitnemål onsdag forklarte Sondland at han mener president Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, og Trump utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av presidentens politiske rivaler i Biden-familien.

Trump selv har avvist at han forsøkte å presse Ukraina til å starte etterforskninger.

Fakta om riksrettsprosessen * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med hans forhold til Monica Lewinsky. Kilde: NTB

Publisert: 21.11.19 kl. 17:44

