DØD: Wilma Andersson (17) ble meldt torsdag 14. november. Foto: PRIVAT

Wilma-drapet: En tredje person er pågrepet

Påtalemyndigheten holder kortene tett til brystet, men bekrefter at ytterligere en person er pågrepet i forbindelse med drapet på Wilma Andersson (17).

Nå nettopp

Nyheten kommer drøye tre uker at den 17 år gamle jenta forsvant på mystisk vis i den svenske byen Uddevalla.

Politiet mente tidlig at hun var utsatt for noe kriminelt, og hennes 22 år gamle kjæreste er mistenkt for å ha drept henne, noe han selv nekter for.

Les også: Mistanken er styrket

Forrige uke bekreftet politiet at de hadde funnet en kroppsdel som utelukket at Wilma kunne være i live, men omstendighetene rundt saken er fortsatt uklare. Søkene etter 17-åringen har også fortsatt etter det første funnet.

En hel by i sorg: «Går ikke an å beskrive med ord»

Nå bekrefter politiet at de har pågrepet ytterligere to personer, deriblant en mann som har koblinger til Wilmas kjæreste og som tidligere har vært pågrepet i saken.

I tillegg er altså en tredje person pågrepet.

– På nåværende tidspunkt går vi ikke ut med hva de er mistenkte for, sier påtaleansvarlig Jim Westerberg i en pressemelding.

Han sier videre at påtalemyndighetene i løpet av helgen skal bestemme seg for om de skal fremstilles for varetektsfengsling eller om de skal løslates.

Publisert: 06.12.19 kl. 11:14

Mer om