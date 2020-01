Trump-plan foreslår palestinsk stat med hovedstad i Øst-Jerusalem

Mens president Donald Trump presenterer sin fredsplan for Israel og Midtøsten, demonstrerer tusenvis av palestinere i protest.

Oppdatert nå nettopp

– Denne planen er et stort skritt mot fred, sier president Trump i sin innledning.

Planen innebærer blant annet opprettelsen av en palestinsk stat med sin hovedstad i deler av Øst-Jerusalem, samtidig som at USA vil anerkjenne de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Disse områdene huser i dag nærmere 800.000 israelere. Dette til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten.

Den 80 sider lange planen innebærer også at Israel får annektere deler av det som i Oslo II-avtalen omtales som område C, og som i dag utgjør over 60 prosent av Vestbredden.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med sine store jordbruksområder regnes som palestinernes kornkammer.

I bytte mot dette, skal Israel gå med på å fryse ny bosettingsaktivitet i en overgangsperiode på fire år, mens opprettelsen av den nye palestinske staten fremforhandles. Angivelig skal Israel likevel kunne bygge flere boenheter i de eksisterende bosettingene.

Han sier samtidig at Jerusalem skal «forbli Israels forente hovedstad», med referanse til at USA har anerkjent Jerusalem som hovedstad i Israel, noe de fleste land ikke gjør.

– Dette kan være den siste sjansen for palestinerne, sier Trump.

Fredssamtalene mellom Israel og palestinerne brøt sammen i 2014, og det er langt fra klart at Trump-planen vil blåse liv i dem.

MOTSTAND: Palestinere har tatt til gatene i Gaza for å demonstrere mot Trumps fredsplan. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Brenner Trump-bilder

Mens den amerikanske presidenten legger frem planen, brenner palestinske demonstranter amerikanske flagg og bilder av Trump, som tirsdag har lovet å legge fram det han har omtalt som «århundrets avtale» for fred mellom Israel og palestinerne.

Palestinske myndigheter har imidlertid ikke vært involvert i arbeidet med planen og avviser den helt.

Flere bosettere

Antallet israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden økte i fjor med 3,1 prosent, mens befolkningsveksten i Israel var på 1,9 prosent.













Ifølge statistikk fra det israelske innenriksdepartementet bodde det ved årsskiftet 463.353 israelere i bosetningene på Vestbredden.

Tallet omfatter ikke rundt 300.000 israelere som bor i bosetninger som er opprettet i Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte i 1967.

FNs sikkerhetsråd krever israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områdene.

Sikkerhetsrådet har også slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten, men den israelske regjeringen fortsetter likevel å utvide dem.

Publisert: 28.01.20 kl. 18:22 Oppdatert: 28.01.20 kl. 18:38

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser