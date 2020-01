Trump om egen Midtøsten-plan: – Et stort skritt mot fred

Mens president Donald Trump presenterte sin kontroversielle fredsplan for Israel og Midtøsten, demonstrerte tusenvis av palestinere i protest.

– Denne planen er et stort skritt mot fred, sier president Trump.

Planen innebærer blant annet opprettelsen av en palestinsk «stat» med sin hovedstad i deler av Øst-Jerusalem - nærmere bestemt i Shuafat, som ligger 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

Trump nevner en rekke kriterier for at Palestina skal få bli en egen stat.

– Jeg har sendt et brev til president Abbas, hvor jeg har forklart at territoriet som er holdt av til hans nye stat vil forbli åpent i fire år. Denne tiden kan palestinerne bruke til å studere avtalen, forhandle med Israel, og oppfylle kriteriene for å bli selvstyrende, og bli en virkelig uavhengig og fantastisk stat, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag.

– Palestinerne fortjener et mye bedre liv enn sin nåværende situasjon, sa Trump.

Palestinske myndigheter har ikke vært involvert i arbeidet med planen.

– Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium, sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh mandag.

Også innad i Israel er det skepsis mot Trumps plan. Tidligere forsvarsminister Avigdor Liberman anklager statsminister Netanyahu for å brukt planen til å sikre sitt eget politiske liv:

– Netanyahu tar en politisk plan og gjør den om til en overlevelsesplan for seg selv personlig. Alle forstår det, at 34 dager før et valg, er det umulig å starte en dyp, meningsfull, fundamental diskusjon, sier Liberman, som også er leder fo partiet Yisrael Beiteinu.

FAKTA: Israels okkupasjon * Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinaihalvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. * FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen var ulovlig og krever full tilbaketrekning. * I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya. * Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993, fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. * På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. * Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. * I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning. * FNs sikkerhetsråd har også slått fast at de israelske bosetningene som er etablert i okkuperte områder, som i dag huser over 700.000 israelere, er ulovlige. * Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak.

MOTSTAND: Palestinere har tatt til gatene i Gaza for å demonstrere mot Trumps fredsplan. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Anerkjenne bosettinger

Trumps plan krever at Hamas skal stanse sine aktiviteter. Samtidig vil USA anerkjenne de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Disse områdene huser i dag nærmere 800.000 israelere. Dette til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten.

Den 80 sider lange planen innebærer også at Israel får annektere deler av det som i Oslo II-avtalen omtales som område C, og som i dag utgjør over 60 prosent av Vestbredden.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med sine store jordbruksområder regnes som palestinernes kornkammer.

I bytte mot dette, skal Israel gå med på å fryse ny bosettingsaktivitet i en overgangsperiode på fire år, mens opprettelsen av den nye palestinske staten fremforhandles. Angivelig skal Israel likevel kunne bygge flere boenheter i de eksisterende bosettingene.











Hamas-leder Khalil al-Hayya taler under en demonstrasjon mot Trumps fredsplan i Gaza by tirsdag.

Foreslår skjør statsdannelse

Trumps plan legger også opp til etablering av en palestinsk stat, som skal være demilitarisert og uten kontroll over eget luftrom og egne grenser, og med høyst begrenset kontroll over vannressursene.

Denne «staten», som på grunn av bosetningene blir som et lappeteppe som knapt nok henger sammen, får ifølge Trumps plan ikke inngå allianser med andre land.

Den vil også først kunne opprettes etter en fire år lang overgangsperiode og bare dersom palestinerne går med på de øvrige punktene i planen.

Trump sier samtidig at Jerusalem skal «forbli Israels forente hovedstad», med referanse til at USA har anerkjent Jerusalem som hovedstad i Israel, noe de fleste land ikke gjør.

– Dette kan være den siste sjansen for palestinerne, sier Trump.

Fredssamtalene mellom Israel og palestinerne brøt sammen i 2014, og det er langt fra klart at Trump-planen vil blåse liv i dem.

Brenner Trump-bilder

Mens den amerikanske presidenten legger frem planen, brenner palestinske demonstranter amerikanske flagg og bilder av Trump.

Palestinske myndigheter har ikke vært involvert i arbeidet med planen og avviser den helt.

En avtale som ikke stempler Israel som en «opkkupasjonsmakt» vil være «århundrets svindel», mener de palestinske lederne, ifølge CNN.

Flere bosettere

Antallet israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden økte i fjor med 3,1 prosent, mens befolkningsveksten i Israel var på 1,9 prosent.

Ifølge statistikk fra det israelske innenriksdepartementet bodde det ved årsskiftet 463.353 israelere i bosetningene på Vestbredden.

Tallet omfatter ikke rundt 300.000 israelere som bor i bosetninger som er opprettet i Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte i 1967.

FNs sikkerhetsråd krever israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områdene.

Sikkerhetsrådet har også slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten, men den israelske regjeringen fortsetter likevel å utvide dem.

Netanyahu roser Trump

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er full av lovord om Trump og hans plan, som Israel støtter fullt og helt:

– Dette er en realistisk vei til fred, sa Netanyahu og la til sin forklaring på hvorfor tidligere fredsplaner har mislyktes.

– De andre mislyktes fordi de ikke fant den rette balansen mellom Israels sikkerhetsbehov og palestinernes ønske om egen stat, sa han.

