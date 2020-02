SAMMENSTØT: En migrant ligger på bakken etter sammenstøt med opprørspoliti på den greske øya Lesvos mandag. Foto: STRATIS BALASKAS / ANA-MPA

Norsk lege pågrepet under demonstrasjon på gresk øy

En norsk lege ble pågrepet, og senere løslatt, i forbindelse med en demonstrasjon på den greske øya Lesvos. Over tusen migranter deltok i markeringen.

Ines Margot Zander

Nå nettopp

Politiet på den greske øya Lesvos brukte mandag tåregass mot migranter som demonstrerte mot strengere asylregler.

Mellom 1000 og 2000 migranter deltok i demonstrasjonen, og flere av dem hadde med seg plakater der de hadde skrevet «frihet», ifølge Daily Mail.

Forholdene i leirene der migranter og flyktninger holdes og ventetiden før asylsøknader behandles lå også bak demonstrasjonen, som startet utenfor Moria-leiren.

PROTEST I GATENE: Migranter har denne uken demonstrert mot forholdene i flyktningleirer på den greske øya Lesvos. Dette bildet er fra øyas største by, Mytilene, tirsdag. Foto: MANOLIS LAGOUTARIS / AFP

Demonstrantene var på vei til byen Mytilene, men politiet hadde satt opp sperringer på veien.

Situasjonen utartet utenfor leiren ved Kara Tepe, og det ble meldt om sammenstøt mellom migranter og opprørspoliti.

Holdt i flere timer

Menn, kvinner og familier deltok i demonstrasjonen, og flere småbarn ble utsatt for tåregass, skriver The Telegraph.

Midt i det hele var også flere nordmenn som jobber som frivillige på Lesvos.

– Det var helt kaotisk i går. Det var den første dagen vår, sier Imane Birkeland til VG tirsdag.

PROTEST: Opprørspoliti var på plass for å spre demonstranter på Lesvos mandag. Foto: STRATIS BALASKAS / ANA-MPA

Sammen med to andre norske leger reiste hun nylig til den greske øya for å jobbe for organisasjonen Medical Volunteers International. Under demonstrasjonen mandag ble en av dem pågrepet.

– Politiet ba henne vise ID, men hun hadde bare bankkortet, og det godtok de ikke. Vi måtte komme med passet hennes, men selv da ble hun holdt på politistasjonen i flere timer, sier Birkeland.

– Eneste måte å hjelpe

Birkeland forteller om kaotiske scener i møte med gresk politi under demonstrasjonen.

– Flere av de frivillige ble pågrepet, i tillegg til migranter, sier hun.

Opprørspoliti legger en demonstrant i bakken i byen Mytilene tirsdag. Foto: MANOLIS LAGOUTARIS / AFP

Markeringen mandag startet like ved Moria-leiren, som er den største migrantleiren på Lesvos. Leiren har egentlig kapasitet på rundt 2800 mennesker, men for tiden er det flere enn 19.000 asylsøkere der.

FN har omtalt situasjonen i Moria-leiren som kritisk, og både greske og internasjonale organisasjoner er på plass for å hjelpe.

PROTEST: Asylsøkere fra Moria-leiren demonstrerte også tirsdag mot forholdene i leiren. Foto: STRATIS BALASKAS / ANA-MPA

Etter at migrantene mandag startet ferden mot Mytilene, ble veien til klinikken der Birkeland og de andre frivillige stengt av politiet. De skadde kom seg derfor ikke til dem for å få hjelp.

– Den eneste måten å hjelpe på, var å dra ned selv, sier Birkeland.

– Vi måtte drive sykehus midt på gaten, og vi ble også utsatt for tåregass. Vi trodde ikke det skulle eskalere og at vi selv måtte løpe vår vei, fortsetter hun.

Nyhetsorganisasjonen Greek Reporter skriver at migranter startet branner på veien.

Også tirsdag møtte flere opp for å demonstrere på den greske øya.

BRANT: Migranter startet en brann ved Moria-leiren mandag. Foto: STRATIS BALASKAS / ANA-MPA

Strengere politikk

I november la den greske regjeringen frem planer om å bygge større leirer på fem greske øyer, deriblant Lesvos. Flere av de eksisterende leirene skal etter planen stenges. Til sammen er det nå over 40.000 migranter og flyktninger i ulike leire på de fem øyene.

Det greske forsvarsdepartementet kunngjorde nylig at de ønsker å bygge en barriere til havs for å hindre flyktninger og migranter å gå i land på Lesvos.

Både FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og EU har advart Hellas mot planen og har understreket at den kan bryte med asylretten, ifølge NTB.

Publisert: 04.02.20 kl. 18:54

