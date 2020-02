TILBAKE TIL SMITTEN: Disse passasjerene kom med fly fra Malaysia til Hubei-provinsen for et par dager siden. De ble møtt med store smitteverntiltak. Foto: STRINGER / EPA

Flere døde av coronaviruset enn SARS i Kina

Coronaviruset som har herjet i Kina siden utbruddet i desember har nå passert SARS-epidemien fra 2003 i antall omkomne. Men det skyldes det høye antallet corona-smittede.

Minst 426 mennesker er mandag kveld omkommet og 20.439 smittet av virussykdommen globalt. Bare ett av dødsfallene skal ha skjedd utenfor Kina, ifølge offisiell statistikk fra WHO

SARS-epidemien i 2002 smittet drøyt 5300 og tok livet av 349 mennesker i Kina. Denne epidemien hadde også utspring i landet, i Guangdong-provinsen, ifølge CNN.

Men globalt var antall SARS-smittede litt over 8000. 774 døde i epidemien som varte fra november 2002 til juli 2003.

Selv om coronaviruset har rukket å smitte 20.439 mennesker på bare noen uker, er dødsraten relativt lav i forhold til SARS.

UTBREDELSE: Dette kartet viser utbredelsen av coronaviruset globalt. Foto: WHO

Mer smittsomt – færre dør

Ifølge New York Times hadde SARS en dødsrate på 9,6 prosent, mens av dem som hittil er smittet av coronaviruset har «bare» to prosent dødd.

Coronaviruset mer smittsomt, men færre dør av viruset og antall friskmeldinger øker, ifølge NYT som siterer Kinas helsemyndigheter.

Det var i Hubei-provinsen at coronaviruset oppsto, trolig på et fiskemarked. Helsemyndighetene slo alarm 31. desember 2019. Hubei-provinsen er også den hardest rammede provinsen med 11.177 smittede personer.

Får kritikk

Kina får nå sterk kritikk for å hemmeligholde utbruddet, ifølge New York Times.

Avisen har rekonstruert de første syv ukene fra da de første symptomene på coronaviruset ble oppdaget i Kina, til den kinesiske regjeringen bestemte seg for å stenge byen Wuhan.

WHO har erklært at coronaviruset er en internasjonal folkehelsekrise. Kinesiske myndigheter har satt inn en rekke tiltak for å begrense spredningen av viruset, og oppdaterer jevnlig tallene over antall smittede, døde og friske.

Publisert: 04.02.20 kl. 01:43

