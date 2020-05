TØFFE TIDER: Tobarnsmoren Devin Pender (31) i Birmingham har stått uten inntekt i flere uker, og sliter med å få endene til å møtes. Foto: Thomas Nilsson / VG

33 millioner arbeidsledige i USA: Hun bryter loven for å jobbe

ALABAMA (VG) Devin Pender (31) risikerer bøter på opp mot 500 dollar når hun klipper kundenes hår. Men etter syv uker uten inntekt er hun overlykkelig over å være tilbake på frisørsalongen.

– Jeg er glad for å være tilbake, jeg trenger dette og ønsket det sterkt, men jeg burde ha vært tilbake for en måned siden, sier frisøren Pender til VG.

Kundene strømmer til for å få seg en etterlengtet hårklipp ved frisørsalongen The Male Room i utkanten av Birmingham i Alabama.

Det hele foregår under strenge smittevernhensyn, for å unngå spredning av coronaviruset som herjer i USA: Frisørene bruker munnbind, på gulvet er to meters avstand tapet opp, kundene venter på tur i hver sin bil, de får målt temperaturen på vei inn, frisørstolen desinfiseres mellom hver kunde, og det er kontaktløs betaling på vei ut.

FEBERSJEKK: Frisøren Kristina Melvin ved The Male Room i Birmingham måler temperaturen på Scott Crawford før han få sette seg ned i frisørstolen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tross alle forholdsreglene bryter både eieren, de ansatte og kundene loven.

Mens det i nabostaten Georgia friseres som før, på riktig side av loven, har det i Alabama vært ulovlig siden guvernør Kay Ivey stengte ned alt utenom «essensielle bedrifter».

Arbeidsledighet

Nedstengningen av samfunnet går hardt ut over amerikanerne.

I USA har over 33 millioner arbeidsledige søkt om dagpenger siden midten av mars. Dette utgjør en femtedel av hele USAs arbeidskraft.

Ved arbeidskontoret i Alabama har ikke Tara Hutchison tallene klare, men hun kan allerede forutse at de blir rekordhøye.

– Vi har passert over 420.000 forespørsler om dagpenger siden 16. mars, sammenlignet med 120.000 for hele 2019, sier hun til VG.

Bare i perioden 19–25. april mottok de nesten 75.000 søknader om dagpenger. Cirka 62.500 av dem var begrunnet med coronaviruset.

«HOLD FOKUS»: Et skilt i gaten i Birmingham ber folk om å holde fokus og slå ned coronaviruset. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Veldig harde tider»

Frisøren Pender er en av dem som har forsøkt å søke om dagpenger for tapt arbeid, men har foreløpig ikke lyktes.

– Det er umulig å nå gjennom til dem. De er overlesset av så mange søkere, og telefonen er konstant opptatt, sier hun.

– Hvordan har du klart deg gjennom syv uker uten inntekt?

– Det har vært tøft. Jeg har to sønner på fem og ti år. Jeg ble nødt til å innføre strengere regler hjemme, guttene får ikke småspise hele dagen lenger. Vi måtte være kreative i matlagingen, og jeg prøver å bruke alt jeg kan finne i huset, svarer 31-åringen.

Sparepengene som egentlig skulle gå til restskatt har hun måttet bruke på løpende regninger. I likhet med alle amerikanere har Pender fått utsatt frist på innbetaling av skatt til midten av juli, men hun sliter likevel med å sette til side penger.

– Jeg må jobbe enda hardere for å spare opp penger til fristen. Det er veldig harde tider, sier hun.

SALONGEIER: Scott Farr, sjef ved frisørsalongen The Male Room, har valgt å bryte loven. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bøtelagt av politiet

Penders sjef, Scott Farr (55), har drevet frisørsalongen i tolv år, og har nå tolv ansatte. Han valgte å åpne 1. mai, til tross for at det fortsatt er forbudt.

– Inntektene var lave, jeg hadde ikke råd til å holde stengt lenger. Det handler ikke om profitt, men om overlevelse, sier han til VG.

Salongen har allerede hatt besøk av politiet to ganger. Til sammen har de fått ti bøter, pålydende opp til 500 dollar per stykk. I august må de møte i retten.

– Noen barbersalonger har anmeldt oss for å holde åpent. Jeg vet ikke hva hensikten deres er. Jeg vil tro de også egentlig ønsker å åpne, sier Farr.

Men ellers har støtten til salongen vært «overveldende», ifølge Farr. Selv går han imot den politiske beslutningen om nedstengning av samfunnet.

– Jeg mener den svenske tilnærmingen er den beste måten å gjøre det på. Nedstengningen har ført oss inn i en økonomisk kollaps som vi ikke har sett slutten på, mener Farr, som for øvrig støtter Donald Trump.

Deler ut mat

Elisabeth Wix ved Community Food Bank i Alabama distribuerer mat til kirker og suppekjøkken. Hun sier at etterspørselen har skutt i været.

Vanligvis gir de mat til 60–70.000 trengende hver måned, men nå får over 90.000 personer mat.

STOR ETTERSPØRSEL: Flere er blitt trengende i Alabama som følge av coronakrisen. Elizabeth Wix deler ut mat. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi får mange telefoner fra personer som er permitterte og arbeidsledige. Antallet oppringninger har økt med 700 prosent. Vi har aldri opplevd noe lignende.

– Vi har beredskapsplaner for katastrofer som brann, flom og tornado, men vi har ingen bruksmanual for håndteringen av en pandemi, sier Wix til VG.

GRATIS LUNSJ: Ved St. Andrews Episcopal Church deles det ut gratis lunsj til dem som trenger det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ber om rask gjenåpning

På Southern Grace Salon and Spa like nord for Birmingham er gardinene dratt ned og døren låst. På innsiden har Megan Gilbert (29) satt seg ned i en av de tomme stolene.

– Det er trist og skuffende å se alt jeg har jobbet så hardt for gjennom tre år, og som endelig blomstret, få vingene brukket under seg og bli totalt ødelagt, sier hun og kjemper mot tårene.

SØRGMODIG: Megan Gilbert synes det er vondt å se hjertebarnet, frisørsalongen Southern Grace Salon, kollapse. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg har ikke valgt å sitte hjemme. Jeg pleide å jobbe 70–80 timer i uken fordi jeg elsker det jeg gjør. Nå vet jeg ikke engang om vi kan åpne igjen etter alt dette.

Tre av Gilberts fem ansatte mottar dagpenger, men hun selv har ikke fått noen penger. I mars søkte hun om både dagpenger, bedriftslån og krisehjelp fra myndighetene, men forgjeves.

– De store bedriftene får alt, mens vi småbedriftene får ikke ei krone. Jeg kjenner ikke til en eneste frisørsalongeier som har mottatt støtte.

I motsetning til Scott Farr på The Male Room planlegger hun ikke å åpne før det er lov. Hun sier hun er uenig med dem som går imot guvernørens anmodninger. Samtidig håper hun på at nedstengningen snart vil få en ende.

– Nå som kurven flater ut og sykehusene ikke lenger er overfulle, er det på tide å gå tilbake på jobb. Det må skje snart.

