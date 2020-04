HER HENTES MANNEN: 47-åringen ble hentet søndag Foto: Krister Hansson, Aftonbaldet

Erdogan hentet svensk mann med ambulansefly

Da en 47 år gammel mann i Sverige angivelig testet positivt for coronaviruset, men likevel ble sendt hjem fra et svensk sykehus, sendte Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan et ambulansefly for å hente han.

Ifølge datteren ble den 47 år gamle mannen syk for elleve dager siden. Etter at tilstanden forverret seg, ble han testet for coronavirus på et sykehus. Selv om en test viste at mannen hadde corona, og tilstanden dårlig, vart han sendt hjem fra sykehuset.

Da bad datteren om hjelp på sosiale medier, og fikk svar fra Tyrkias helseminister Fahretti Koca om at han ville hjelpe.

– Vårt sykehus og leger er klare for faren deres. Jeg videreformidler en hilsen fra vår president, svarte Koca.

Ifølge tyrkiske medier har mannen dobbelt statsborgerskap.

Til Aftonbladet sier lokale helsemyndigheter at de ikke kan kommentere enkelttilfeller, men at medisinske avgjørelser blir gjort fra person til person. De opplyser om at de fleste tilfeller av coronavirus ikke behandles på sykehus.

Søndag kom ambulanseflyet til Sverige og hentet mannen.

President i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, publiserte søndag ettermiddag en video på Twitter av at han snakker med datteren i Sverige på telefon.

– Takk gud for å gi oss gleden av å kunne dele, skriver han.

Også helseminister Fahretti Koca og utenriksminster Mevlüt Çavuşoğlu har delt en video på Twitter som viser opptak og bilder fra flyturen.

– Vi vil ikke la innbyggerne våre være alene, uansett hvor de er i verden, skriver utenriksministeren.

Flere kritikere mener at det hele er et PR-stunt.

Beskyldes for sensur

Erdogan-regjeringen er kritisert for å sensurere informasjon om coronaviruset, og hadde frem til midten av mars arrestert 19 personer for å poste «provoserene innhold» på sosiale medier.

VG har tidligere fortalt historien om den tyrkiske redaktøren Ismet Cigit, som ble arrestert etter å ha publisert en artikkel om to coronadødsfall. Redaktøren ble anklaget for å «oppildne til panikk».

Les hele historien om redaktøren som ble fengslet her.

Enkelte hevder at dødstallene i Tyrkia høyere enn det myndighetene rapporterer. Presidenten sier derimot at antallet nye coronapasienter og antall døde fortsetter å falle, og at det er flere som blir friske av viruset enn som blir syke av det.

Innfører «helgekarantene»

Myndighetene i Tyrkia har innført portforbud for alle over 65 år og for de med kroniske sykdommer. Også de under 20 år, bortsett fra de som er i jobb, skal holde seg innendørs.

Erdogan-regjeringen har innført ekstra restriksjoner i helgene i 31 byer, fra og med neste helg. Disse vil fortsette hver helg fram til Eid al-Fitr, som markerer slutten på ramadan, i slutten av mai.

Erdogan sier til pressen at det snart vil bli annonsert en plan for å åpne samfunnet igjen.

– Ved å overkomme coronaviruset, håper Tyrkia å ha en dobbel fest ved slutten av Ramadan, sier presidenten til Al Jazeera.

Mandag kveld var det ifølge VGs coronatall 110.130 bekreftet smittede i Tyrkia. Tallet døde var på samme tid 2.805.

Sender medisinsk utstyr til USA

Erdogan sier at Tyrkia tirsdag kommer til å sende medisinsk utstyr til USA for å hjelpe de i kampen mot coronaviruset, bestående av masker, drakter og desinfeksjonsmiddel.

– I en tid hvor til og med utviklede land spør Tyrkia om støtte, har vi tilbudt vår hjelp til flere land, fra Balkan til Afrika, sier han.

Publisert: 28.04.20 kl. 00:29

