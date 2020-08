PRESIDENT: Volodymyr Zelenskij råder sin hviterussliske kollega til å snarest arrangere et gjenvalg. Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Ukraina oppfordrer Hviterussland til omvalg: «Vær så snill, velg den dere ønsker»

Den ukrainske presidenten mener Hviterusslands leder Alexandr Lukasjenko bør holde omvalg. Ukraina viser til egen erfaring med hva som kan skje når man ikke lytter til folket.

Oppdatert nå nettopp

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij sier at hvis han var i den hviterussiske presidenten Alexandr Lukasjenkos (65) sted, ville han gi sitt samtykke til et omvalg. Det kom frem i et intervju med Euronews søndag.

Zelenskij sier han ville holdt nyvalg innen en måned, og invitert internasjonale observatører til å delta.

– Jeg ville sagt til det hviterussiske folk «vær så snill, velg den dere ønsker», sier han til nettavisen.

Paralleller til egen revolusjon

Hviterussland har vært preget av store demonstrasjoner og anklager om valgfusk siden presidentvalget for drøye to uker siden, da Aleksandr Lukasjenko erklærte at han hadde vunnet nok en presidentperiode, den sjette i rekken.

Ukraina har erfaring med demonstrasjoner etter anklager om valgfusk.

Da Viktor Janukovitsj ble utropt til vinner av presidentvalget i november 2004 utløste det den såkalte oransjerevolusjonen, der titusener demonstrerte mot et prorussisk styre. Protestene førte til at Ukrainas høyesterett annullerte presidentvalget.

– Erfaringen med den ukrainske revolusjonen har lært oss at det å ikke å ikke ta inn over seg folkets råd og samfunnsoppfatning, men heller bane vei med batonger, leder ingensteds, sa representant for det ukrainske utenriksdepartementet, Yekaterina Zeleanko, i en uttalelse søndag kveld.

Videre i meldingen heter det « Vi ønsker inderlig Hviterussland å bestå alle testene med verdighet, for å styrke landets uavhengighet og demokrati,» ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Infone.

FAKTA: Aleksandr Lukasjenko * Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994. * Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator». * Gjenvalgt 9. august 2020 med 80,1 prosent av stemmene i et presidentvalg som blir sterkt kritisert av opposisjonen og omverdenen. EU-landene sier onsdag at valget ikke var fritt og rettferdig, og at de ikke aksepterer det offisielle resultatet. * Utdannet lærer og agronom. Tjenestegjorde i de sovjetiske grensestyrkene på 1970- og 1980-tallet. Ble medlem av kommunistpartiet i 1979. Han har også vært nestformann i et kollektivbruk og direktør i et statseid jordbrukskollektiv. (Kilde: NTB) Vis mer

Hviterussland: «Klisjéråd»

Rådene fra Ukraina falt ikke i god jord hos hviterussiske myndigheter.

– Vi trenger ikke klisjéaktige råd fra den ukrainske ledelsen, men ønsker heller å kjenne støtte og forståelse. Kiev ville hatt det bedre med å se på sin egen historie, der resultatene fra politiske eksperimenter ledet til at det ukrainske folket fikk gale forventninger, sier den offisielle representanten for Utenriksdepartementet i Hviterussland, Anatoly Glaz, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Nye pågripelser

Mandag formiddag ble det kjent at to medlemmer av den hviterussiske opposisjonens samarbeidsråd ble pågrepet nær inngangen til en fabrikk i Hviterussland.

De pågrepne er Olga Kovalkova og Sergei Dylevsky, og det er ikke klart hvorfor de ble varetektsfengslet, sier en talsmann for rådet til Reuters.

Rådsmedlem til VG: - Kan bare gjette

Andrej Bastunets er uavhengig hviterussisk journalist og medlem av rådet, som er opprettet av sivilsamfunnet for å forhandle med myndighetene. Han sier til VG at han bare kan gjette hva pågripelsen er begrunnet med.

– I forbindelse med opprettelsen av samarbeidsråd ble det åpnet en straffesak på anklager om å prøve å gripe makten. Kanskje er pågripelsen relatert til dette, eller det kan være fordi de to møtte de streikende arbeiderne utenfor inngangen til fabrikken, sier Bastunets til VG.

I EKSIL: Sviatlana Tsikhanouskaya var opposisjonens kandidat i det hviterussiske valget, og har nå reist til Vilnius, fordi hun fryktet for sin egen sikkerhet. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Frykter hardere midler

Søndag demonstrerte flere hundre tusen hviterussere med krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå. Samtidig som demonstrasjonene pågikk, dukket det opp en video der president Aleksandr Lukasjenko (65) er sammen med sine spesialstyrker, og bærer et Kalasjnikov-gevær og skuddsikker vest. Videoen er kreditert presidentens egen pressetjeneste.

Batstunets frykter bruk av harde midler fra den sittende makten i dagene som kommer, forteller han VG fra Minsk.

– La oss se hvordan det går de neste dagene. Lukasjenko har truet med å returnere landet til et rolig spor denne uken. Vi kan forvente enda tøffere handlinger fra sikkerhetsstyrkene og igangsettelse av kriminalsaker mot lederne av protesten, mener Batstunets, og fortsetter:

– Problemet er at myndighetene ikke ønsker å gå i dialog og har valgt den militære banen. De nekter ekstern megling, og foretrekker støtte fra Kreml, som truer Hviterusslands uavhengighet.

Publisert: 24.08.20 kl. 12:09 Oppdatert: 24.08.20 kl. 19:23

Les også

Mer om Hviterussland Ukraina Leder

Fra andre aviser