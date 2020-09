Tegninger basert på vitnesbyrdene til torturofrene i Iran. Foto: Amnesty

Ny skrekkrapport: Slik slo Iran ned på protester med omfattende tortur

Elektriske sjokk, seksuell vold, falske henrettelser, slag og spark. Gjennom intervjuer har Amnesty International kartlagt brutal tortur mot flere av de over 7000 demonstrantene som ble arrestert av det iranske regimet i fjor høst.

«De elektriske sjokkene var det verste. Det føltes som at hele kroppen min ble stukket av flere millioner nåler. Hvis jeg nektet å svare på spørsmål økte de volt-nivået som ga meg sterkere sjokk. Jeg ristet og følte at hele kroppen brant.”

Dette er ordene til et av de iranske ofrene som overlevde.

En annen sier han ble hengt etter armene og bena fra en stang, og torturert med en metode fangevokterne kalte «kylling-kebab».

– Smerten var helt uutholdelig. Det var så mye press og smerte i kroppen min at jeg tisset på meg.

Stengte internett – slo til mot demonstrantene

2019 var et år med folkelige opprør verden over, fra Sudan til Hongkong, fra Chile til Libanon og Irak.

Særlig de massive demonstrasjonene i Irans eget nærområde, ble fulgt tett av det iranske regimet. Både i Libanon og Irak, som er tett knyttet til Iran politisk, haglet kritikken mot Irans ledere.

I midten av november skjedde akkurat det det iranske regimet hadde fryktet.

Regjeringen varslet at bensinprisene ville øke med 50 prosent, og flere tok til gatene i sinne. Som i mange andre land vokste protestene raskt i antall og i krav.

I midten av november demonstrerte iranere over store deler av landet. Myndighetene svarte med stenge internettilgangen i landet, slik at omverden og medborgere ikke skulle informeres om hva som skjedde.

Så, mens verden ikke kunne være vitner, slo regimet knallhardt ned på demonstrantene.

Så mange som over 1500 mennesker kan ha blitt drept.

– Et ønske om å skremme modige demonstranter til taushet

Hva som egentlig skjedde med demonstrantene som ble arrestert har vi bare fått hint om, men nå, med Amnestys rapport, har det kommet nye detaljer:

I frykt for intern motstand fra en folkelig protestbevegelse arrestere regimet tusenvis av mennesker, mishandlet dem og torturerte dem.

– Her klarer vi med førstehåndskilder, andrehåndskilder, gjennom verifisering av videoer og bilder å kartlegge hva som skjedde med demonstrantene etter protestene i fjor, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, Jon Peder Egenæs, til VG.

Han forteller at alt fra aktive demonstranter til tilfeldig forbipasserende ble pågrepet.

– De ble torturert på det groveste, ofte for å gi falske tilståelser, slik at myndighetene kunne dømme dem til lange fengselsdommer eller i noen tilfeller til dødsdommer. Strategien er åpenbar: De ønsket å skremme modige demonstranter til taushet, sier Egenæs.

GENERALSEKRETÆR: Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge. – Vi tenker at det i hvert fall er viktig å vise fram hva som faktisk foregår, for slike regimer trives i mørket, sier han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Negler trukket ut

Amnestys rapport hevder å kunne bevise at torturen ble utført av Irans politi, etterretning, fengselspersonell og sikkerhetsstyrker, i samarbeid med dommere og påtalemyndigheter.

En rekke av de arresterte og torturerte ble pågrepet da de oppsøkte sykehus som følge av skuddskader påført av sikkerhetstjenesten under demonstrasjonene. Andre ble arrestert da de deltok i begravelser av drepte demonstranter. Også barn så unge som ti år, skal ifølge Amnesty, være blant de arresterte.

Ifølge deres undersøkelser ble de arresterte:

Sparket, slått og pisket med kabler, batonger og kniver.

Systematisk gitt for lite mat og drikke, holdt på isolat over lang tid.

I flere tilfeller ble arresterte også kledd nakne og sprayet med kaldt vann og bombardert med lys og lyd.

Noen fikk negler trukket ut fra fingre og tær og utsatt for fiktiv drukning og henrettelse.

Flere ble holdt i hemmelige bygninger i opptil flere måneder, mens andre ble holdt i overfylte fengselsceller.

Det iranske regimet har ikke offisielt kommentert rapporten til Amnesty, men Al Jazeera har snakket med Mohammad Marandi, lederen for Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Teheran.

Han anklager Amnesty for å være «partiske og støttet av Vesten».

– Autoritære regimer trives i mørket

Generalsekretær Egenæs sier at det iranske folket gang på gang har vist at de er villige til å stå opp mot landets ledelse, til tross for den brutale behandlingen.

– Jeg blir trist hver gang jeg ser en folkebevegelse bli midlertidig slått ned, men det ligger håp i at barrieren av frykt til stadighet blir brutt.

– Men autoritære ledere fortsetter å slå hardt ned på demonstranter, og vi ser ofte at konsekvensene er relativt små?

– Vi tenker at det i hvert fall er viktig å vise fram hva som faktisk foregår, for slike regimer trives i mørket. Derfor må vi få frem sannheten, og sette søkelyset på det, slik at regimer som Irans kanskje blir presset til å endre atferd.

