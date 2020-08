HERJER: Tyfonen «Bavi» har allerede truffet deler av Sør-Korea. Her fra kysten i storbyen Busan. Foto: YONHAP / YNA

Kraftig tyfon herjer: På vei mot Nord-Korea

«Bavi» er ventet å bli den sterkeste tyfonen i Gulehavet siden 2003. Flere regioner i Sør-Korea er allerede truffet av uværet, som nå beveger som mot Nord-Korea.

– «Bavi» er ventet å sette rekorder blant tyfoner i Gulehavet, sier Woo-Jin-kyu, som forsker på vær til nyhetsbyrået Yonhap.

Rekorden tilhører tyfonen «Maemi», som i 2003 tok livet av 117 personer i Sør-Korea.

«Bavi», som nå er en kategori 1-orkan, er ventet å ha med seg mellom 100 og 300 millimeter regn og vindkast opp mot 38 meter per sekund. Orkanen er noe svekket siden onsdag kveld.

«Bavi» er den åttende stormen i området denne orkansesongen. Tidligere i august ødela kraftig regnvær store landbruksområder i Nord-Korea og skadet 16.000 hjem, ifølge KCNA, skriver Washington Post.

I hovedstaden Seoul er tyfonvarselet nå på det høyeste nivået, mens ekstremværet er ventet å treffe Pyongyang i Nord-Korea senere torsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er det rapportert om ødeleggelser flere steder i landet, men det er så langt ikke meldt om dødsfall som følge av tyfonen.

Alle fly, ferger og tog er innstilt mellom kl. 02 og 07 torsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCTV flere ganger det siste døgnet brutt inn i TV-sendinger for å oppdatere om stormen.

– Det tror jeg må være første gang. Det er et klart tegn på at de frykter for liv og ødeleggelser, sier Martyn Williams, som driver en nettside som følger Nord-Korea, skriver Reuters.

Ifølge sørkoreanske myndigheter traff tyfonen land om lag 50 kilometer sørvest før Nord-Koreas hovedstad Pyongyang torsdag morgen lokal tid.

Publisert: 27.08.20 kl. 04:20

