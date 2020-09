BLE ET SYMBOL: For fem år siden ble dette bildet et symbol på flyktningkrisen: En tyrkisk kystvakt finner en liten, druknet gutt, den syriske flyktningen Alan Kurdi som døde på havet på vei mot Hellas. Foto: Nilufer Demir / TT NYHETSBYRÅN

Fem år siden flyktningkrisen: Verre for barn på flukt

Bildet av den druknede treåringen Alan Kurdi skapte en bølge av sympati i Europa. Men den påfølgende bølgen av flyktninger førte til stengte grenser.

Høsten 2015 var det ett nyhetsbilde som etterlot sterkere inntrykk enn alle andre: En liten gutt i rød T-skjorte og blå shorts ligger med ansiktet ned i sanden på en tyrkisk strand. Hodet vender mot havet, kroppen er livløs.

I de fem årene som har gått siden lille Alan Kurdi ble funnet død, er det blitt både vanskeligere og farligere for barn på flukt mot Europa, fastslår en ny rapport som lanseres onsdag.

STERKT INNTRYKK: Bildet av kystvakten som finner Alan Kurdi på stranden gikk verden rundt høsten 2015, og fikk mange i Norge til å endre syn på flyktningkrisen. Foto: Nilufer Demir via AP

Menneskesmugler

Alan og hans familie hadde flyktet fra byen Kobane i Syria da den ble angrepet av terrorhæren IS. Etter noen vanskelig år i Tyrkia betalte treåringens far en menneskesmugler for å få en plastbåt de skulle bruke til å krysse de 24 kilometerne mellom tyrkiske Bodrum og den greske øya Kos. Båten kantret, og Alan, storebroren og moren druknet.

Saken fikk stor oppmerksomhet. En undersøkelse gjort av VG viste at én av fem endret syn på flyktningkrisen etter å ha sett bildet. Men året etter uttalte den fortvilte faren at sønnen «døde til ingen nytte»:

Det var ikke blitt bedre for flyktninger på vei mot Europa, tvert imot var grensene blitt stengt.

BARN PÅ FLUKT: Syriske barn i en overfylt plastbåt på vei mot Hellas høsten 2016. Foto: STRINGER / AFP

Ny rapport: Vanskeligere og farligere

Onsdag markeres det at fem år er gått siden Alan Kurdi ble funnet død. Redd Barna lanserer rapporten «Protection beyond reach», som viser at det er blitt verre for flyktningbarn på vei mot Europa.

– Våre hovedfunn er at det på mange måter er blitt både vanskeligere og farligere for barn på flukt. Det gjelder både i EU, i landene som grenser til EU, og også her i Norge, forklarer Camilla Engeset i Redd Barna til VG.

Hun har vært med på å utforme rapporten, som blant annet viser at 15.548 mennesker har mistet livet på Middelhavet på vei mot Europa de siste fem årene.

Vold på grensene

Mer enn 210.000 barn uten voksne ankom Europa de siste fem årene, og i løpet av det siste året har det hver dag vært over 10.000 barn, de fleste av dem under tolv år, som har sittet internert på greske øyer.

Og mens antallet ankomster på de greske øyene sank fra over 850.000 i 2015, til litt over 30.000 i 2017 og 2018, så steg det igjen til 60.000 i fjor.

– Det er blitt vanskeligere å ta seg til Europa grunnet stengte grenser og avtalene EU har med Tyrkia og Libya om å stanse flyktninger. Når man først ankommer er det blitt vanskeligere å få opphold som flyktning eller på humanitært grunnlag, flere får i stedet midlertidige tillatelser, sier Engeset.

– Det er blitt farligere fordi fluktrutene innebærer enda større risiko. Barn forsvinner fra statistikkene og blir mer utsatt for menneskehandel. Og vi får flere rapporter om vold ved grenseoverganger, særlig langs Balkan-ruten inn i EU, fortsetter hun.

RAPPORTØR: Camilla Engeset i Redd Barna Foto: Redd Barna

Den norske responsen

For Norge trekker Redd Barna frem en positiv utvikling: Den barnefaglige kompetansen er styrket i både Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og i Politiets utlendingsenhet (PU).

– Men det positive overskygges av innstramminger som svekker barns rettigheter. Vi tenker særlig på at rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen er fjernet, noe som betyr at barn som tidligere ville fått beskyttelse blir henvist til internflukt i hjemlandet. Det betyr for eksempel at Norge har returnert unge, afghanske asylsøkere til Kabul, sier Engeset.

IKONISK: Det hjerteskjærende bildet er blitt gjenskapt i veggmalerier og graffiti, som dette i havnen i den tyske byen Frankfurt. Foto: DANIEL ROLAND / AFP

Redd Barna mener også at kravet om «barnets beste» oftere viker for «innvandringsregulerende hensyn» i saker som gjelder barnefamilier.

– FNs barnekomité har uttrykt bekymring for at Norge sender barn tilbake til land der de på nytt kan utsettes for forfølgelse, et brudd på prinsippet om «non-refoulment».

– Vi mener også at Norge kunne gjort mer for å avlaste landene i EUs yttergrense, ved å bidra til å relokalisere de tusenvis av barna som sitter fast i greske leier, fortsetter hun.

OVERFYLTE BÅTER: Dette bildet er fra februar 2016, da avtalen mellom Tyrkia og EU førte til en reduksjon antallet som kom sjøveien til de greske øyene. Men det tallet økte igjen i fjor. Foto: STRINGER / AFP

Utfordrer regjeringen

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, mener rapporten fra Redd Barna viser at de norske innstrammingene har gjort det vanskeligere for flyktningbarn også her.

– Rapporten viser at Norges innstramminger gjør det verre for barn på flukt, både ved fjerning av rimelighetsvilkåret ved retur til internflukt og grunnet uforsvarlig håndtering av av «barns beste» i asylsaker, sier Andersen.

Hun utfordrer samtidig regjeringen til å avlaste Hellas ved å hente barn fra den beryktede Moria-leiren.

– KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad sa i mai at han var glad for å ha fått gjennomslag. Men tre måneder senere har ingenting skjedd.

– Det ene perspektivet er at barna i Moria-leiren lider, det andre er at Hellas roper om hjelp. Norge gjemmer seg bak at andre land ikke har gjort sin del av dugnaden ved å relokalisere fra Hellas, men det er utilgivelig og feigt at ikke vi gjør noe. Befolkningen på de greske øyene er utslitte og sinte, sier Andersen.

