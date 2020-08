FUNNET DØDE: Auriel og Donald Ward ble funnet døde i 1999. Drapsetterforskningen ble henlagt. Foto: Cheshire Police

Frykter seriemorder står bak grusomme drap på flere eldre ektepar

En hemmelig rapport hevder at en ukjent gjerningsperson kan ha stått bak flere drap i Storbritannia mellom 1996 og 2011.

I en ny rapport The Sunday Times har fått tilgang til står det at de brutale dødsfallene flere eldre ektepar i England ikke er drap og selvdrap, men utført av en seriemorder.

Rapporten er lekket til avisen, og utarbeidet av rettslege Stephanie Davies ved Cheshire-politiet. Hun skal ha funnet minst fem døde ektepar som hun mistenker kan være resultatet av en seriemorder.

– Dette individet vil ikke gi seg før noe eller noen stopper ham. Å dominere ofrene, begå drapene, og lure politiet er avhengighetsskapende for ham, gjengir The Sunday Times fra rapporten.

De første sakene

I 1996 blir Howard og Beatrice Ainsworth funnet døde i sitt hjem i Cheshire i England. Beatrice (78) har blitt brutalt myrdet, og politiet fastslår at Howard (79) har drept henne før han tok sitt eget liv.

Beatrice blir funnet på sengen med en pute delvis over ansiktet og nattkjolen dratt opp til over hoftene. Hun hadde blitt slått i hodet med en hammer gjentatte ganger, og noen hadde stukket en kniv i hodet hennes.

Howard ble funnet ved siden av henne på sengen med en pose over hodet. Til tross for den ekstreme volden den eldre mannen skal ha utsatt konen sin for, legger politiet i den britiske byen til grunn at han har gjort det.

Det blir funnet et selvmordsbrev Howard tilsynelatende har skrevet, og saken lukkes. For en stund.

Tre år senere, bare noen kilometer unna, blir det eldre ekteparet Donald og Auriel Ward funnet blodige og døde i sengen sin.

68 år gamle Auriel har blitt banket, knivstukket og kvalt, og ansiktet hennes var delvis tildekket med en pute. Også hennes nattkjole har blitt dratt opp til over hoftene.

Pulsåren til 73 år gamle Donald er helt åpnet og han har en kniv i hjertet. Hvordan han tilsynelatende skal ha klart å gi seg selv to dødelige skader, og påført seg ytterligere kutt på kroppen er uklart, og det åpnes en drapsetterforskning.

Seks måneder senere lukkes saken. De finner ingen morder, og det legges til grunn at Donald skal ha drept kona og så begått selvmord.

En snikende mistanke

De forklaringene stemte aldri for rettslege Christine Hurst ved Cheshire-politiet, ifølge The Times.

Det var for mange likheter mellom de to sakene, og den ekstreme voldsbruken stemte ikke med bildene av de eldre ekteparene.

Hvordan kroppene lå i sengene, valg av drapsvåpen, plasseringen av en pute over ansiktet til kvinnene og at nattkjolene var dratt opp ble for mange tilfeldigheter for den erfarne rettslegen.

Hun skal ha ytret disse bekymringene for politiet, men det endte med intet, ifølge The Sunday Times.

Når Hurst pensjonerer seg i 2017 finner hun fram saksdokumentene og gir de videre til etterfølgeren sin.

– Jeg håper disse to sakene blir sett på, på nytt en dag, skal hun ha skrevet på mappene.

Det ble de. Etterfølgeren, Stephanie Davies, så på sakene på nytt og tok kontakt med Steve Chancellor, en amerikansk etterforsker som spesialiserer seg på cold cases. Han mente sentrale bevis måtte ha blitt feiltolket i begge sakene.

– Dette ser ut som det er samme gjerningsperson, sier han til The Sunday Times.

Davies fant to saker til som passet mønsteret. De dødsfallene fant sted bare en halvtime unna, og i begge tilfellene hadde kvinnene blitt utsatt for grov vold og knivstukket i halsen. Ektemennene skal ha tatt sine egne liv.

– Jeg er ikke sikker på den statistiske sannsynligheten, men de må være astronomiske for at fire lignende drap og selvdrap, med eldre mennesker i sine egne hjem, med samme voldsbruk er tilfeldig, sier Chancellor.

Flere mulige ofre

Enda en sak ble funnet i Cumbria, og Davies utarbeidet en 179-sider lang rapport om dødsfallene. Den ble oversendt til politiet i Cheshire forrige måned ifølge The Sunday Times, hvor hun ba politiet og Interpol om å se etter flere lignende saker.

I rapporten skriver Davies at formålet ikke er å så tvil rundt etterforskningen som fant sted for 20 år siden, men påpeker at man vet mer om blant annet blodspor i dag enn man gjorde da.

– Bekymringen er at det kan være en gjerningsperson der ute som fortsatt begår drap, og som må bli straffeforfulgt, skriver hun.

Davies konkluderer i rapporten at tolkningen av åstedene kan være feil, og at dødsfallene kan være forårsaket av en seriemorder.

Tidligere aktor Nazir Afzal sier til The Sunday Times at denne rapporten må tas på alvor.

– Bekymringene ytret her viser at vi potensielt har en seriemorder blant oss. Det må skje en skikkelig gjennomgang av disse sakene, og andre lignende saker.

I en uttalelse skriver politiet i Cheshire at de har mottatt rapporten.

– Dette er en undersøkelse som har blitt utført av en ansatt, uavhengig av hennes arbeid for politiet. Som med alle saker hvor det kommer frem ny informasjon vil dette bli sett på og vurdert, skriver de.

