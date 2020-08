INTENS KAMP: Brannmannen Anthony Quiroz er én av rundt 12.000 brannmenn som kjemper mot skogbrannene i California. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS

Rekordbranner i California: – Ikke sett noe som dette på mange, mange år

To av de største skogbranner i Californias historie herjer nå i den hardt corona-rammede delstaten.

Ifølge brannvesenet kjemper 96 prosent av alle Californias brannmannskaper mot skogbrannene fredag kveld lokal tid. Det tilsvarer rundt 12.000 brannmenn, 24 brannfly, 88 helikoptre og over 1000 brannbiler.

– Gjennom hele California sliter vi med bemanningen på grunn av brannene, sier talsperson for brannvesenet i delstaten Will Powers ifølge NTB.

Brannen øst for byen San Jose, som har fått navnet «SCU-komplekset», har siden 18. august spredt seg og består nå av over 20 forskjellige branner. Det er ifølge brannvesenet den 7. største brannen i Californias historie.

Samtidig rundt 15 mil nord herjer brannen «LNU-komplekset». Den brannen startet 17. august, og er nå den 10. største brannen i Californias historie.

– Vi har ikke sett noe som dette på mange, mange år. Så vær så snill, ta evakueringsordrene seriøst, sa guvernør Gavin Newsom på en pressekonferanse fredag.

Over 175.000 har blitt bedt om å evakuere.

– Vi er overhodet ikke naive med tanke på hvor dødelig denne situasjonen er, fortsatte Newsom.

Seks døde

Som om ikke det er nok – spredt rundt i hele delstaten er det rundt 20 andre store skogbranner, som igjen er delt opp i mange hundre mindre branner.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har minst seks personer mistet livet i skogbrannene, og over 40 personer er skadet, flere av dem brannmenn. I tillegg over 500 hjem og bygninger er ødelagt av flammene.

Flere av brannene har startet som følge av lynnedslag. Ekstremvarme sørger for så kalte «tørre tordenvær», der regnet fordamper før det treffer bakken.

Denne uken har delstaten opplevd sitt verste «tørre tordenvær» på nesten 20 år, samtidig er det ventet mer tordenvær søndag.

Foto: Shmuel Thaler / The Santa Cruz Sentinel

Trump-stikk

Allerede onsdag erklærte guvernør Newsom unntakstilstand i delstaten, og nå ber han om hjelp fra de føderale myndighetene.

– Vi har flere folk, men det er ikke nok. Vi har mer hjelp fra fly og helikopter, men det er ikke nok. Derfor trenger vi hjelp og støtte fra våre føderale partnere, sier han.

Dette dagen etter han måtte tåle et stikk fra president Donald Trump.

– Jeg har sagt at de må vaske gulvene sine, de må rydde i skogene. Det er mange, mange år med løv og ødelagte trær der, og de brenner så raskt. Det er nesten bare å være nær dem. Kanskje vi bare må la dem betale prisen for at de ikke lyttet til oss, sa Trump da han var i Pennsylvania torsdag, skriver The Guardian.

Likevel mener Newsom han har et godt forhold til Trump.

– Han kommer med sine offentlige uttalelser, men private samtaler har vist seg å være svært effektivt, sier California-guvernøren.

Samtidig kjemper delstaten en tøff kamp mot coronapandemien. Det er ifølge New York Times registrert over 650.000 smittetilfeller i California, over 50.000 av disse de siste syv dagene. Det er også bekreftet over 11.000 dødsfall.

