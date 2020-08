«OMSKOLERING»: Ifølge skiltet er dette inngangsporten til et utdannelsessenter for yrkesfag. I virkeligheten er det en av leirene der den muslimske minoriteten i regionen Xinjiang holdes, meldte nyhetsbyrået Reuters i september i fjor. To journalister ble arrestert for å ha tatt bildet. Foto: THOMAS PETER / REUTERS

Minst én million settes i skrekkleirer: – Handel med Kina fremstår som viktigere enn menneskerettigheter

Kinesiske aktivister i Norge er skuffet over at regjeringen ruller ut rød løper for Kinas utenriksminister, mens minst én million kinesere tvinges inn i leirer der de utsettes for tortur og tvangsarbeid.

Torsdag møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sin kinesiske motpart Wang Yi. Til VG fortalte statsråden at forhandlinger med Kina om en frihandelsavtale er ett av hovedtemaene, men at det også vil bli satt fokus på menneskerettigheter.

Mens utenriksministrene møtes i regjeringens representasjonsbygning i Parkveien i Oslo, skal Venstre-leder og eks-statsråd Trine Skei Grande holde appell på en politisk markering rundt hjørnet:

– Kina blir stadig mer offensiv og selvhevdende internasjonalt, sier Venstre-lederen til VG.

– Samtidig har Kina benyttet pandemien til å stramme grepet i sitt eget land. Det mest akutte nå er å markere motstand mot de nye sikkerhetslovene i Hongkong, legger hun til.

Muetter Iliqud i Den norske Uighurkomiteen føler seg sikker på at handel har prioritet foran menneskeretter i møtet mellom utenriksministerene.

– Handel med Kina fremstår som viktigere enn menneskerettigheter. Vi har sett at den sittende regjeringen i Norge er mindre kritiske til Kina, fordi de setter en handelsavtale så høyt, sier Iliqud til VG.

– Vi ønsker at det settes fokus på den umenneskelige behandlingen av uighurer i Kina og den brutale behandlingen av demonstranter i Hongkong. Man må sette menneskerettigheter som krav i forhandlingene, fortsette hun.

Uighurene er en muslimsk minoritet i Kina, og er de siste årene blitt utsatt for en omfattende massefengsling og undertrykking.

UIGHUR: Muetter Iliqud i Den norske Uighurkomiteen mener Norge setter handel foran menneskerettigheter. Foto: Privat

Stiller krav

Sammen med Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen i Norge har Iliqud sendt en krass uttalelse til UD med et håp om at menneskerettigheter tas på alvor i samtalene med Wang.

– I utgangspunktet er vi negative til selve besøket. Kina er et diktatorisk land, og Norge er veldig passive i samtaler med Kina om menneskerettigheter. Norge har støttet opp om uttalelser der flere land står bak, men tar det ikke opp direkte med Kina på eget initiativ. Nå håper vi på bilaterale samtaler, der det også stilles krav, sier Iliqud.

UD har opplyst til VG at den pågående covid-19-pandemien, som trolig har sitt utspring i Kina, også vil komme på dagsorden under møtet. Iliqud sier at tiltak mot coronaviruset faktisk brukes i undertrykkingen av uighurene.

– Mens det meste av Kina åpnes igjen er hele Xianjiang-provinsen, det vi uighurer kaller Øst-Turkestan, fortsatt under lockdown. Det ser ikke ut til å være helsemessige årsaker til dette, men at det gjøres for å skjerpe kontrollen ytterligere, sier Iliqud.

Rapport: Minst 80.000 muslimske kinesere tvunget til å produsere merkeklær

Amnesty Norge har stilt seg i spissen for demonstrasjonen ved regjeringens representasjonsanlegg torsdag ettermiddag, sammen med flere eksil–organisasjoner.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) skal holde appell ved demonstrasjonen utenfor stedet hvor utenriksministrene møtes:

– Norge vil styrke sin autoritet overfor Kina ved å legge til rette for en politisk markering og hvor ytringsfriheten blir ivaretatt. Derfor er det viktig at den kinesiske utenriksministeren ikke blir skjermet fra å høre og se sivilsamfunnets kritiske holdning til Kina, sier Eide til VG.

– Hvis Kina ønsker å bli respektert i det internasjonale samfunnet, kan de ikke fortsette å internere en million mennesker fra etniske minoriteter, som uighurene, legger han til.

Sammen i Sikkerhetsrådet

Hongkong er en annen region der folkelige protester mot regimet i Beijing er blitt slått ned. I juli innførte Kina en ny sikkerhetslov som langt på vei utraderer Hongkongs særstilling, som tidligere har gitt halvøya en grad av uavhengighet.

Den omstridte loven forbyr blant annet det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

Jessica Chiu, leder i Hongkongkomiteen i Norge, sier Norge har en etisk forpliktelse i tråd med norsk utenrikspolitikk til å si klart ifra.

– Den negative utviklingen i Hongkong kan ikke aksepteres. Den norske opinionen støtter folkets krav i Hongkong, så jeg håper regjeringen følger opp, sier Chiu.

– Norge har fått plass i Sikkerhetsrådet, der Kina er permanent medlem, tror du det gjør det lettere eller vanskeligere å gripe inn overfor Kina?

– Jeg håper det blir lettere. Mulighetene for direkte dialog med Kina er i hvert fall blitt større.

HÅPEFULL: Jessica Chiu, leder i Hongkongkomiteen i Norge. Foto: Privat

Ber om oppgjør

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International, sier til VG at han ønsker mer enn lukkede samtaler.

– Hvis den norske regjering skal ha troverdighet og vi skal få resultater i kampen for menneskerettigheter i Kina, ber Amnesty om et offentlig oppgjør med situasjonen for uigurer og en klar stillingstaking for Hong Kongs befolkning. De lukkede møtene som vi nå igjen ser, er ikke lenger tilstrekkelig, sier Egenæs til VG.

– Kina er stadig mer autoritære. Overgrepene mot uighurer, opposisjonelle, behandlingen av Hongkong og den systematiske overvåkningen av egen befolkning er grovere enn noen gang, fortsetter han.

POLITISTAT: Xinjiang-regionen beskrives som en av regionene i verden med tyngst politibevoktning. Dette bildet fra juni 2017 viser politimenn utenfor en moské i byen Kashgar. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Massefengsling

I desember i fjor avslørte lekkasjer hvordan den systematiske massefengslingen av uighurer er styrt i detalj av det kinesiske kommunistregimet. I avsløringene står det blant annet at «rømming må aldri tillates».

I flere år har Kina plassert minst én million fra den muslimske minoriteten uighurer i såkalte sentre for yrkesutdanning. FN har flere ganger tatt opp anklagene om det i disse sentrene foregår en systematisk undertrykking og indoktrinering av folkegruppen, med tortur og tvangsarbeid som midler.

Sentrene driver med såkalt «omskolering», og er opprettet av kinesiske myndigheter i provinsen Xinjiang, der den muslimske folkegruppen uighurer anklages for å drive terror med mål om selvstendighet fra Beijing.

LENKET FAST: Omir Bekali finner frem en kjetting for å vise VG hvordan han ble lenket på hender og føtter på cellen, slik at han ikke kunne stå oppreist.

VG møtte fange

VG møtte i 2018 Omir Bekali, én av de første som klarte å unnslippe en av leirene for religiøs og politisk indoktrinering.

– I timevis måtte vi gjenta «det finnes ingen gud», vi måtte takke kommunistpartiet om igjen og om igjen, og vi måtte innrømme at vår egen folkegruppe var mindreverdig, fortalte Bekali til VG om livet i omskoleringsleiren.

VG fortalte også historien om Atkem, som mistet mannen sin til én av disse leirene, men som også ble fratatt to barn som en følge av politikken der barn av kinesiske muslimer sendes til barnehjem, mens foreldrene får «politisk opplæring».

Publisert: 26.08.20 kl. 23:01

