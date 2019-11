Den nye alliansen: Russland og Tyrkia

For en drøy uke siden stod de mot hverandre ved fronten i Syria. Nå patruljerer soldater fra Russland og Tyrkia side om side.

Her er bildene som man inntil nylig trodde man aldri ville få se: NATO-landet Tyrkia i samarbeid med Russland i Syria.

Med enorme heisekraner løftes betongkonstruksjonene til siden, og de tyrkiske militærkjøretøyene ruller inn i Syria. Der står pansrede, russiske kjøretøy klare. Så begynner kjøretøyene å patruljere området – sammen.

– De første tyrkisk-russiske fellespatruljene, med både luft- og bakkestyrker har begynt, kunngjør det tyrkiske forsvarsdepartementet, skriver avisen Hürriyet.

Et område på 110 kilometer langs grensen skal patruljeres av de to militærmaktene, i et belte som går ti kilometer inn i landet.

Patruljeringen har begynt som en følge av avtalen Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig inngikk. I hele den såkalte «sikre sonen» på 30 kilometer er den kurdiske YPG-militsen tvunget på retrett.

For en knapp måned siden var det amerikanske styrker som patruljerte side-om-side med tyrkerne i Syria. Da president Donald Trump kunngjorde sin tilbaketrekking, iverksatte Tyrkia sin militæroperasjon for å fordrive kurderne, noe som igjen førte til at YPG inngikk en avtale med Assad-regimet, som rykket inn sammen russiske styrker.

I flere dager var det fare for en regional storkrig der NATO-landet Tyrkia og Russland sto på hver sin side. Dagens patruljering setter et foreløpig punktum, selv om det fortsatt meldes om spredte kamper.

KASTER HØYRE SKOEN: En lokal mann er ikke begeistret for tyrkernes tilstedeværelse, og gjør seg klar til å kaste skoen mot det tyrkiske militærkjøretøyet. ... OG SÅ DEN VENSTRE: Mannen kaster også sin andre sko mot det tyrkiske kjøretøyet. Å kaste sko mot noen er en kraftig fornærmelse i Midtøsten.

