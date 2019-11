Trump om riksrettshøringer: – Varsleren ga mye gal informasjon

WASHINGTON DC (VG) – Jeg vil finne ut hvem varsleren er, fordi varsleren ga mye gal informasjon, inkludert min samtale med Ukrainas president, sier Trump.

Samme dag som den første, offentlige høringen i riksrettsprosessen i Kongressen finner sted, møtte Trump Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Det hvite hus.

– Jeg har ikke sett på det. Jeg har ikke tid til å se på. Det er en heksejakt og en bløff, sa presidenten under en kort pressekonferanse med Erdogan.

I en ny pressekonferanse senere onsdag, blir Trump igjen spurt om granskingsprosessen mot ham:

– Dette er humbug og bør ikke tillates. Det var en situasjon forårsaket av folk som ikke skulle latt det skje. Jeg vil finne ut hvem varsleren er, fordi varsleren ga mye gal informasjon, inkludert min samtale med Ukrainas president, sa Trump.

MØTTE PRESSEN: Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan holdt pressekonferanse onsdag. Pressen var mest interessert i hva Trump syntes om første dag av riksrettshøringen. Foto: Mike Theiler / Pool/ EPA

Trump har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt og forsvart seg ved å angripe vitnene, prosessen og varsleren som utløste granskingen.

Nylig sa varslerens advokat til VG at han er redd for hva som vil skje dersom varslerens identitet blir kjent.

Schiff ut mot Trump

– Republikanerne har ikke gjort særlig innsats for å tilbakevise disse faktaene, sier Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen, om opplysningene som ble lagt frem under riksrettshøringen i dag.

I en pressekonferanse sier han også at høringen viser at Trump «prøvde å fremme sine politiske og personlige interesser på bekostning av USAs nasjonale sikkerhet».

UT MOT TRUMP: Leder av etterretningskomiteen, Adam Schiff, mener at president Donald Trump prøvde å fremme egeninteresser, på bekostning av USAs sikkerhet. Foto: Thomas Nilsson / VG

«En god dag» for Trump

Topp-republikaneren Jim Jordan kalte høringen for «et trist kapittel for landet, men en god dag for faktaene og for USAs president».

En annen republikaner, Elise Stefanik, kalte høringen for en «fiasko for Demokratene og for Adam Schiff», ifølge CNN.

– Den mest interessante delen var Schiffs og Nunes’ åpning. Jeg ble ikke skremt eller rørt av Kents eller Taylors vitnemål. Jeg har allerede lyttet til dem i 16 timer. Det var andre ting som med fordel kunne blitt bedre belyst av republikanerne. Men det republikanske teamet klarte å overbevise om at riksrettsprosessen må ende nå, sier representant Mark Meadows (R) til VG.

«GOD DAG»: Republikaneren Jim Jordan holdt pressekonferanse etter riksrettshøringen. Han mener det var «en god dag» for Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Første offentlige høring

De offentlige høringene markerer en ny fase i den pågående riksrettsprosessen mot Trump. Hittil har granskingen i Representantenes hus foregått bak lukkede dører.

Høringen startet onsdag med vitnene George Kent fra Utenriksdepartementet og William Taylor, USAs ambassadør til Ukraina.

Kjernen i granskingen er hvorvidt Trump har misbrukt makt ved å be Ukraina etterforske sin politiske rival Joe Biden og Demokratene.

Ifølge USAs ambassadør til Ukraina, William Taylor, ble hans medarbeider fortalt at Trump brydde seg mer om en etterforskning av Biden, enn Ukraina.

VITNET: Her forlater USAs ambassadør til Ukraina William Taylor Kongressen med politibeskyttelse. Foto: Thomas Nilsson / VG

