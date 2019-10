I SENTRUM: Tirsdag formiddag lokal tid kom Alexander Vindman til Capitol Hill for å forklare seg for komiteene som leder riksrettsgranskingen mot Donald Trump. Foto: SHAWN THEW / EPA

Ukraina-topp i Det hvite hus reagerte på Trump-samtale

NEW YORK (VG) En Ukraina-ekspert i Det nasjonale sikkerhetsrådet sier han ble bekymret da han lyttet til samtalen mellom Trump og Ukrainas president i juli.

Tirsdag formiddag lokal tid møtte Alexander S. Vindman i Kongressen for å vitne i riksrettsgranskingen mot USAs president Donald Trump.

Vindman er ansatt i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, der han har ansvar for blant annet Ukraina. Han lyttet til samtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

I samtalen tok Trump opp en etterforskning av Demokratenes Joe Biden og en tilbakevist teori om innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Før Vindman ankom Capitol Hill, ble åpningsuttalelsen hans publisert av New York Times og flere andre amerikanske medier.

Fryktet partipolitisk spill

Vindman forklarer at han var bekymret for at et krav om å etterforske Trumps politiske rival ville undergrave nasjonal sikkerhet. To ganger i løpet av en måned varslet han sine overordnede om utviklingen i Ukraina-saken.

– Samtalen gjorde meg bekymret. Jeg syntes ikke det var passende å kreve at en utenlandsk regjering skulle etterforske en amerikansk statsborger, og jeg var bekymret for hva det ville bety for USAs støtte til Ukraina, sier han om Trumps samtale med Zelensky.

Vindman mente en etterforskning av Biden og sønnen hans ville bli oppfattet som et partipolitisk spill og at det ville føre til at Ukraina mistet tverrpolitisk støtte.

– Dette ville undergrave USAs nasjonale sikkerhet, legger han til.

Han opplyser at han informerte sikkerhetsrådets toppadvokat om sine bekymringer.

Trump, som bestrider at han har gjort noe galt, skriver på Twitter at Vindman umulig kan ha lyttet til samtalen med Zelensky.

– Vennligst be ham les referatet. Heksejakt!, skriver han.

Den republikanske representanten Jim Jordan sier at Vindmans forklaring ikke endrer på det han kaller de «fundamentale fakta» om telefonsamtalen, skriver CNN.

– Upassende

Vindman forteller også at han ble urolig av et møte i Det hvite hus et par uke før telefonsamtalen mellom Trump og Zelensky.

10. juli møtte en ukrainsk representant daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton i Washington. I møtet deltok også daværende spesialutsending Kurt Volker, USAs EU-ambassadør Gordon Sondland og energiminister Rick Perry.

USAs ambassadør til Ukraina har tidligere beskrevet hvordan disse, sammen med Rudy Guiliani, utgjorde det han kalte en «irregulær kanal» for amerikansk politikk overfor Ukraina.

I møtet ga de ukrainske representantene uttrykk for at de ønsket et møte mellom Zelensky og Trump i Det hvite hus.

– Ambassadør Sondland begynte å snakke om at Ukraina måtte levere konkrete etterforskninger for å sikre et møte med presidenten. På dette tidspunktet rundet Bolton av møtet, sier Vindman, som også deltok i møtet.

Etterpå gjentok Sondland viktigheten av at Ukraina skulle etterforske 2016-valget, Joe Biden, hans sønn og Burisma, ifølge Vindman.

– Jeg sa til ambassadør Sondland at hans uttalelser var upassende, at forespørselen om å etterforske Biden og sønnen hans ikke hadde noe å gjøre med nasjonal sikkerhet, og at en slik etterforskning ikke var noe Det nasjonale sikkerhetsrådet ville involvere seg i eller presse frem.

Vindman rapporterte også denne hendelsen videre. Han understreker imidlertid at det er ikke han som står bak varslersaken som startet hele Ukraina-granskningen.

– Skadelig

Vindman er oberstløytnant og har jobbet ved ambassaden i både Ukraina og Russland før han begynte i Det nasjonale sikkerhetsrådet i 2018.

Han forklarer at han i løpet av våren 2019 ble oppmerksom på det han kaller en falsk skildring av Ukraina som var i strid med en tverretatlig opppfatning.

– Denne beretningen var skadelig for USAs politikk. Mens jeg og kollegene mine ble stadig mer optimistiske med hensyn til Ukrainas utsikter, undergravde dette alternative beretningen amerikanske myndigheters forsøk på å utvide samarbeidet med Ukraina.

Skal stemme om riksrett

Kjernen i riksrettsgranskningen er om Trump, gjennom sine forespørsler til Ukraina, har misbrukt sin presidentmakt til personlige formål.

En rekke vitner har allerede forklart seg for tre komiteer i Representantenes Hus som ledes av Demokratene. Utspørringen har imidlertid skjedd bak lukkede dører.

Torsdag skal Representanes Hus stemme over en resolusjon som formaliserer riksrettsgranskningen og tegner opp veien videre. Den kan blant annet innebære en plan for åpne høringer.

Publisert: 29.10.19 kl. 17:07 Oppdatert: 29.10.19 kl. 17:54







