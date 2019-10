Fly styrtet inn i hus i New Jersey

Det brenner i to hus i et nabolag i Colonia i New Jersey i USA, etter at et fly styrtet tirsdag ettermiddag, opplyser det lokale brannvesenet.

Det melder NBC New York.

Flyet, som er av typen Cessna 414, skal ha styrtet rundt klokken 16.00 norsk tid.

Ifølge New York Post skal det ha truffet et hus. Bilder og videoklipp fra stedet kort tid etter styrten viser åpne flammer og tykk, sort røyk fra huset. Også nabohuset skal ha begynt å brenne.

Ordfører John McCormac i Colonial sier at piloten var den eneste personen om bord i flyet, som ifølge CBS New York var på vei til Linden flyplass.

Ingen var hjemme i huset som ble truffet, og en kvinne i nabohuset klarte å komme seg i sikkerhet, ifølge McCormac.

