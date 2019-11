Bolsonaros mann om Amazonas: – Vi har mye uutnyttet rikdom

RONDONIA (VG) Samtidig som enorme områder med regnskog forsvinner, vil Bolsonaros partifelle i Rondônia ha mer utvikling og gruvedrift i Amazonas. Oberst Christóstomo advarer Norge mot å blande seg inn i «deres skog».

VG snakker med den karismatiske politikeren under en markering i Porto Velho i delstaten Rondônia. Nøkler til nye boligblokker skal overrekkes, og et midlertidig telt er satt opp. Fra scenen legger han vekt på sin allianse med Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro – ofte kalt «Tropenes Trump»:

– Bolsonaro ringte meg på onsdag. Han sa til meg: Fortsett å være min venn i Rondônia!

Joao Chrisóstomo de Moura (60), som bare kaller seg Oberst Chrisóstomo, fortsetter å snakke med høy og tydelig stemme til de flere hundre fremmøtte:

– Jeg støtter Bolsonaro fordi han støtter folket, han støtter oss, Gud velsigne alle som er her!

Fakta om Bolsonaro * Tidligere kaptein i den brasilianske hæren. * Har sittet i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen siden 1991. * Representerer det lille partiet Sosialliberale parti (PSL), et parti som beskrives som nasjonalkonservativt. * Vant presidentvalget i oktober med litt over 55 prosent av stemmene. Gikk til valg med løfter om hard kamp mot korrupsjon og kriminalitet. * Har vakt oppsikt med flere rasistiske, homofobe og kvinneundertrykkende uttalelser. Har fått kallenavnet «Den tropiske Trump». * Ble innsatt som Brasils 38. president 1. januar 2019.

Vil ha mer gruvedrift

Christóstomo sitter i nasjonalforsamlingen for det Sosialliberale parti (PSL) og er en populær, men også omstridt, mann i Rondônia. Samtidig som verdenssamfunnet slår alarm om regnskog som går tapt, er han tydelig om sine ønsker for Amazonas:

– Jeg vil at området skal utvikle seg. Jeg har jobbet mye for det, særlig med produserende virksomhet, som for eksempel utvinning av mineraler, jordbruk, kaffe og kvegbruk.

Bolsonaros minister: Store rikdommer

Han får støtte fra ministeren for regional utvikling, som også er til stede ved innvielsen. Sammen med noen av beboerne planter han et symbolsk tre utenfor blokkene.

PRESSEKONFERANSE: Etter å ha plantet trær og holdt hver sin tale, snakker Christóstomo og ministeren med journalistene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto sier til VG at regjeringen har laget en plan for utviklingen i Amazonas.

– Vi kan ikke ignorere at det finnes store rikdommer her, både mineraler og natur, men alt skal skje med den største forsiktighet, med tanke på miljø og bærekraft, og ingen vet bedre enn de selskapene som skal utnytte disse ressursene at det må skje på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Vil ha mer gruvedrift

I tråd med Bolsonaros politikk har Christóstomo foreslått å åpne urfolksområder i Rondônia for gruvedrift.

– Vil ikke det føre til mer avskoging?

– Leting etter mineraler er en konsentrert virksomhet. Det krever ikke store areal. Siden det er en såpass konsentrert virksomhet, vil det ikke føre til avskoging i særlig grad. En betingelse fra regjeringen vil også være at det blir plantet i områder som har blitt benyttet, men som man ikke lenger skal utvinne. Så det vil ikke skade regnskogen i særlig grad.

KLEM: Etter en seremoni som skal markere overrekkelsen av de nye boligblokkene, strekker Christóstomo hendene ut mot en av beboerne. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han hevder urfolk i Amazonas støtter ideen, men ifølge Globo var motstanden under en høring om forslaget stor. De som blir mest berørt var ikke invitert, påpekte den føderale påtalemyndigheten.

I oktober besøkte VG urfolksgruppen Uru Eu Wau Wau i Rondônia. De er imot mineralutvinning og føler seg truet etter en rekke ulovlige invasjoner i området deres.

– Bolsonaro kjenner ikke vår virkelighet, han bor ikke her og vet ikke hva han snakker om. Han ser alt fra store gårdeiere og jordbrukeres synspunkt, sa Bitaté Uru Eu Wau Wau (19) til VG.

KAMERAVANT: Når obersten kommer ut av bilen, springer en mann bort til ham og begynner å intervjue ham mens han filmer med mobiltelefonen. Christóstomo svarer ufortrødent mens han går bortover fortauet. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Bruke skogen uten å avskoge

Avskogingen har skutt fart etter at Bolsonaro kom til makten i januar. Da den statlige etaten INPE slo alarm om utviklingen i august, fikk sjefen sparken. Bolsonaro har kalt dekningen av brannene i sommer for propaganda og har takket nei til støtte fra G7-landene.

Likevel hevder Chrisóstomo at Bolsonaro vil bevare Amazonas – og at det skal gjøres gjennom en skogforvaltning.

– For å oppsummere handler det om å hente ut trærne som er viktige for handel og for folk her, og ikke avskoge helt vilkårlig. Dette heter skogforvaltning, det er ikke avskoging. Man bruker skogen uten å avskoge. Og det er det regjeringen Bolsonaro vil, at de som driver skogbruk jobber på denne måten.

TOMMEL OPP: Etter talen fra scenen, veksler Christóstomo noen ord med en representant fra Foto: Thomas Nilsson / VG

– Men Bolsonaro snakker jo om å utnytte større areal, og har kommet med uttalelser som kan tolkes som støtte til illegal virksomhet?

– Når han snakker om avskoging er det innenfor det jeg nevnte – en fornuftig forvaltning av skogen. Vi har eksempler på nasjonalparker her i Rondônia der de jobber på denne måten. Og det er dette Bolsonaro vil.

Beskjed til norske myndigheter

Norge har bidratt med over åtte milliarder kroner til Amazonasfondet, som skal bekjempe avskoging. Fondet har finansiert 28 prosjekter i Rondônia alene.

I august stanset Norge midler og viste til at Brasil hadde brutt avtalen. Kort tid etterpå gikk Bolsonaro ut på Twitter og anklaget Norge for å være «landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen».

Om Norges kritikk sier Chrisóstomo:

– Bolsonaro-regjeringen er åpen for å motta støtte fra alle sine venner, også Norge. Bidrag for å ta vare på skogen vil alltid være velkomne. Men det vi ikke vil er at et annet land forsøker å blande seg inn, også med sin diskurs, i våre interesser, og vår skog. Det vil ikke regjeringen i Brasil finne seg i. Heller ikke Oberst Chrisóstomo!

Han ber i stedet Norge bli med på utviklingen i Amazonas:

– Jeg har en beskjed til norske myndigheter: Kom hit med deres selskaper og invester i Rondônia, og i Brasil! Vi har mye uutnyttet rikdom. Vi har plass til jordbruk, til kveg, og vi trenger masse fabrikker innen diverse sektorer.

Politikeren sier at han vil bygge et miljø for elektroniske spill, og at nylig var i Kina for se på deres teknologiparker.

– Hvem vet om ikke Norge kan hjelpe oss med denne teknologiparken?

