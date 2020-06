SYKEHUS: En mann blir trillet i rullestol ved et sykehus i Houston, Texas. Personene på bildet er ikke den omtalte familien. Foto: CALLAGHAN O'HARE, REUTERS

Storfamilie coronasmittet etter bursdagsfest – bestefaren kjemper for livet

I Texas er minst åtte personer i samme familie smittet av coronaviruset etter at et sykt familiemedlem deltok i en overraskelsesfest. Delstaten er en av to som reverserer gjenåpningen etter at økningen i antall coronasmittede har gått til værs.

Barbosa-familien går nå ut med sin historie for å advare og be andre om å ta forholdsregler.

Ulike medier har meldt om så mange som 18 smittede etter bursdagsfeiringen, blant annet CBS News. Samtidig melder nyhetsankeret Haley Closson i den lokale TV-stasjonen KAVU at det kun er snakk om åtte smittede i familien. Closson er forlovet med et av familiemedlemmene, Chance O’Shel.

O'Shel sier til CBS at åtte familiemedlemmer i etterkant av feiringen har fått påvist coronasmitte. Blant annet endte hans bestemor, bestefar og tante opp på sykehuset etter feiringen. Også ti andre personer i deres omgangskrets er bekreftet smittet av viruset.

– Det finnes ingen verre følelse enn det familien min går gjennom akkurat nå, sier O'Shel til den lokale TV-stasjonen KAVU.

TEST: Folk kommer kjørende til selvtesting i Houston. Foto: David J. Phillip, AP

Ron Barbosa, som ikke deltok i feiringen selv, sier til Associated Press at det var hans nevø som arrangerte festen. Vedkommende var også coronasmittet uten å vite det. Rons far og familiens bestefar, Frank Barbosa, kjemper for livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Chance O'Shel skriver på sin Facebook-profil at bestefarens helse går nedover og at han har fått påvist en blodpropp i lungene.

– Det som er så vanskelig er at han vil dø i det rommet alene, sier O'Shel til KAVU og legger til:

– Det er det vanskeligste med dette viruset. Ingen får tatt sitt farvel.

VG har kontaktet flere medlemmer av familien for en kommentar, men ikke fått svar.

Coronasmitten stiger til værs

Etter at en rekke delstater i USA startet gjenåpningen i april og mai, skyter coronasmitten i været. Florida registrerte lørdag 9.585 nye tilfeller av coronasmitte, og også Arizona satte ny rekord med 3.591 tilfeller. I Texas er over 5.000 mennesker innlagt på sykehus med covid-19.

Guvernørene i alle de tre delstatene har derfor måttet gjeninnføre strenge tiltak for å prøve å bremse spredningen.

Texas var blant de første statene som startet gjenåpningen. Torsdag hadde delstaten 5.500 nye smittetilfeller, og nådde totalt 125.900 smittede. På to uker har antall innlagte på sykehuset doblet seg, og delstaten stanser nå planene for videre gjenåpning, sier guvernør Greg Abbot torsdag. Det skriver BBC.

FLYKTER TIL VANNHULL: Temperaturer på over 38 grader har gjort at folk i delstaten samler seg ved badesteder, som her ved Salt River, melder Reuters. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Harris County, delstatens største fylke, har fredag justert opp fra oransje til rødt. Det er det høyeste beredskapsnivået de har, sier fylkesdommer Lina Hidalgo i en pressekonferanse.

– Det betyr at vi har alvorlige og ukontrollerte nivåer av covid-19. Ikke bare er det sannsynlig at vi får en stor økning i behovet for helsetjenester, det skjer allerede. Vi kan ikke la dette øyeblikket passere uten å handle, sier Hidalgo.

Hun påpeker at Texas Medical Center (TMC), verdens største næringsklynge innen medisin, ligger i fylkeshovedstaden Houston. Til sammen har TMC over 100.000 ansatte, men er allerede nå på 100 prosent belastning av sin kapasitet, hevder Hidalgo.

«Ikke uflaks, men politikk»

Delstaten Arizona gjenåpnet allerede 15. mai, og har den siste sett eksponentiell vekst. Staten har søndag registrert over 72.000 smittetilfeller. Delstater i sør og i vest, som gjenåpnet samfunnet aggressivt og tidlig, er særlig hardt rammet av en ny oppblomstring av viruset.

– Dette skjer ikke på grunn av uflaks, men er direkte knyttet til politiske beslutninger som er gjennomført i staten, sier Will Humble, leder for foreningen Arizona Public Health Association i et intervju med Rachel Maddow på MSNBC.

Visepresident Mike Pence uttalte i et intervju med CBS søndag at han følte seg trygg på at stater som Florida, Texas og Arizona som valgte å gjenåpne tidlig, har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot pasientene som kommer inn.

Det trenger ikke være noen trøst, skal man tro Humble i Arizona Public Health Association.

– Når de folkevalgte snakker om sykehuskapasitet som et tiltak for å håndtere epidemien, bør man begynne å bekymre seg. De bør heller innføre tiltak for å endre folks atferd, så færre blir smittet og flere slipper å ha behov for hjelp.

Publisert: 29.06.20 kl. 23:09

