AUTORITÆR VENDING: Mandag offentliggjorde kinesiske myndigheter en ny, langt strengere lovgivning for Hongkong. Foto: Vetle Halvorsen/VG

Norge og 26 andre land ber Kina reversere ny lovgivning

Innbyggerne i Hongkong står overfor økt overvåking, økt kontroll og en innskrenking av rettigheter. 27 land, deriblant Norge, ber Kina reversere loven.

Oppdatert nå nettopp

Mandag stemte den lovgivende forsamling igjennom sikkerhetsloven, og i dag har president Xi undertegnet den slik at den har trådt formelt i kraft.

Tirsdag talte Storbritannias ambassadør til FNs menneskerettsråd i Geneve, på vegne av 27 land – deriblant Norge. I talen kom det frem at landene tar avstand fra loven, og ber Kina reversere den.

– Vi ønsker å ytre vår dype og voksende bekymring for innføringen av den nye lovgivningen, som har klare konsekvenser for Hongkong-borgeres menneskerettigheter, ble det sagt i talen.

Kinesiske myndigheter har via nyhetsbyrået Xinhua kunngjort en rekke detaljer om den omstridte sikkerhetsloven for Hongkong.

Blant annet varsler de at man kan dømmes til opptil livstid i fengsel for forsøk på å bryte ut av Kina. Det varsles også at terrorisme kan straffes med opptil livstid i fengsel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De kunngjør også at loven trer i kraft klokken 15.00 GMT tirsdag, som betyr at loven allerede har trådt i kraft.

Loven er skreddersydd for Hongkong, som ble tilbakeført til Kina etter britisk styre i 1997. Siden da har det vært en spesiell administrativ region, som skulle få videreføre et kapitalistisk økonomisk system og selvstyre innen rettsvesen og lovgivning i minst 50 år.

ETT MINUTTS STILHET: Demokratiforkjempere i Hongkong har ett minutts stillhet eter loven ble innført 30. juni. Foto: TYRONE SIU / X02605

Bakgrunn: Kina vedtok omstridt sikkerhetslov i Hongkong

Økt overvåking

Ifølge Reuters, sier myndighetene i Beijing at den nye lovgivningen er nødvendig for å forhindre løsrivelse, motstand og terrorisme i etterkant av protestene som eskalerte i juni i fjor.

Disse detaljene er offentliggjort i dag:

Loven vil overkjøre eksisterende lovverk i Hongkong.

Selskaper som handler i strid med den nasjonale sikkerhetsloven vil bli bøtelagt og kan bli tvunget til å stenge.

Terrorhandlinger vil dømmes med livstid, og definisjonen på «terrorhandlinger» er utvidet. Blant annet vil det ses på som en terrorhandling å ødelegge transportkjøretøy og -utstyr, ifølge Reuters.

Nasjonale sikkerhetsmyndigheter i Hongkong ikke vil bli styrt av lokale myndigheter.

Myndigheter kan overvåke og avlytte personer som er mistenkt for å sette den nasjonale sikkerheten i fare.

Personer som bryter med den nye lovgivningen, vi ikkel kunne stille til valg.

Loven vil også gjelde for personer uten permanent opphold i Hongkong.

Loven vil styrke kontrollen av utenlandske nyhetsbyråer og uavhengige organisasjoner.

Hongkongs leder vil utpeke dommere for saker som omhandler nasjonal sikkerhet.

FEIRING: Kina-supportere feirer med champagne etter loven ble vedtatt. Foto: TYRONE SIU / X02605

– Dypt bekymringsfullt

Kritikere har uttalt at de frykter loven til bety en slutt på Hongkongs uavhengighet: Den nye loven gir nemlig Kina mulighet til å overstyre det lokale folkestyret i Hongkong for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet og som utfordrer statens makt.

Amnesty frykter at den nye sikkerhetslovens viktigste funksjon vil være å omgå ytringsfrihet og rettsikkerhet for innbyggerne.

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, har tidligere sagt til VG at loven er et stort tilbakeslag for demokratiet.

Publisert: 30.06.20 kl. 17:43 Oppdatert: 30.06.20 kl. 18:19

Les også

Mer om Hongkong Kina Beijing

Fra andre aviser