Sverige: Alvorlige brudd ved 91 sykehjem – sliter med bemanning og for dårlig hygiene

40 kommuner har stått for 70 prosent av dødsfall på sykehjem i Sverige, ifølge svenske helsemyndigheter.

Det opplyser Sofia Wallström, direktør i IVO, på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Wallström sier at nesten halvparten av alle som har dødd av coronaviruset i Sverige det første halvåret har bodd på sykehjem.

Totalt har 5433 personer dødd av viruset, ifølge VGs oversikt.

– Dødsfallene er spredd over hele landet. Det er i et mindre antall kommuner man har hatt den høyeste dødeligheten, med større befolkning, sier Wallström.

Det er 290 kommuner i Sverige. Wallström sier at tallene indikerer at de øvrige 250 kommunene har vært bedre på å håndtere smitte, eller at smitten enda ikke har spredd seg i disse områdene.

– Det finnes flere kommuner der man har hatt allmenn smittespredning, men der dødstallene har vært lavere.

PRESSEKONFERANSE: Sofia Wallström, direktør for Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og sosialminister Lena Hallengren under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN

91 sykehjem under tilsyn

– Vi kan ikke bare se på de 40 kommunene med høyest dødstall, det finnes alvorlige risikoer i flere kommuner, sier Wallström.

I april ble det gjort et nasjonalt tilsyn ved sykehjem i Sverige. Da ble det oppdaget store regionale forskjeller.

– Felles var at de slet med bemanningsvansker, problemer med hygienerutiner og bekymret personell.

Det ble oppdaget alvorlige feil hos 91 sykehjem, og disse er fortsatt under tilsyn fra myndighetene.

Bruddene går ut på for dårlige hygienetiltak og at pasienter ikke har fått individuell oppfølging av lege.

– Det finnes eksempel på personer som ikke har fått individuell vurdering av en lege, men en generell vurdering som ikke viser seg å være basert på det pasienten trenger. Noen steder har man ikke fått kontakt med en lege i det hele tatt, ifølge IVO-direktøren.

