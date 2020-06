GIR UT BOK: Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Bolton står bak boken «The Room Where It Happened: A White House Memoir». Foto: Kevin Lamarque / X00157

Trump forsøker å stanse Bolton-boken – dommer skeptisk

Forlaget markedsfører den som «boken Trump ikke vil at du skal lese». Til uken er den planlagte utgivelsesdagen. Fredag kveld forsøker Trump-administrasjonen å stanse den.

Nå nettopp

President Donald Trump forsøker, med hjelp av Justisdepartementet, å stanse utgivelsen av John Boltons bok om sin tid i Det hvite hus. Bolton var Trumps rådgiver innen nasjonal sikkerhet fra april 2018 til september 2019, og boken inneholder ifølge amerikanske medier eksplosive påstander om Trump og Det hvite hus.

Fredag startet den første høringen. Den foregikk i to timer over videokonferanse fra US District Court i Washington DC, hos dommer Royce C. Lamberth.

Journalist Martha Dhanis skriver på Twitter litt over klokken 21 norsk tid at høringen er ferdig uten dom og at det ikke er noen indikasjon på når den faller, men at det kan skje i løpet av helgen. Senere fredag skal partene ha en lukket høring hvor dommeren skal stille spørsmål rundt det Trump-administrasjonen mener er klassifisert materiale, skriver Dhanis.

Omtaler Ukraina-skandalen

Dommer Lamberth påpeker at utdrag av boken er gjengitt av medier over hele verden. Blant annet har Washington Post skrevet at Bolton i boken hevder at president Donald Trump ba Kinas Xi Jinping om hjelp til å vinne årets presidentvalg i USA.

Flere amerikanske medier, deriblant New York Times, har omtalt hvordan Bolton i boken støtter påstanden om at Trump knyttet pengestøtten til Ukraina opp mot sitt krav om at Ukraina skulle etterforske Joe Bidens sønn.

Trump ble frikjent i riksrettssaken tidligere i år, da republikanerne stemte imot domfellelse. Hvis Boltons versjon er korrekt, betyr det at Demokratene har rett i at Trump brukte militær nødhjelp som pressmiddel for selv å få valgkamphjelp. Dette mener Demokratene var maktmisbruk.

les også Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg

– Hesten er, som vi pleier å si i Texas, tilsynelatende allerede ute av låven. Det ser definitivt vanskelig ut for meg å gjøre noe med alle eksemplarene som er spredt over hele landet, sa dommer Lamberth ifølge CNN under høringen.

Boka skal etter planen være til salgs i butikkene 23. juni.

les også Trump truer demonstranter før folkemøte – myndighetene i Tulsa innfører portforbud

Det hvite hus går rettens vei fordi de mener boken inneholder hemmeligstemplet informasjon som kan true rikets sikkerhet.

Trump-administrasjonen saksøker også Bolton på dette grunnlaget.

President Trump har påstått det samme, samtidig som han sier boken er bygget på «løgner og falske historier».

Dette har fått kritikere til å påpeke at Trumps argumenter motstrider hverandre: Hvis bokens påstander er klassifisert, kan de ikke være løgner – og omvendt.

Boltons bok heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese.

71 år gamle John Bolton leverte i september 2019 sin oppsigelse, dagen etter at presidenten skal ha informert om at hans tjenester ikke lenger var ønsket. Trump antydet på Twitter tirsdag at Bolton er sur fordi han fikk sparken fra jobben.

Publisert: 19.06.20 kl. 22:32

Les også

Fra andre aviser