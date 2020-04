New York-guvernør Andrew Cuomo: – Kurven flater ut

Over 10.000 har dødd etter å ha blitt smittet av coronaviruset i New York, men guvernøren sier de har kontroll på spredningen.

Andrew Cuomo, guvernør i New York, sier på en pressekonferanse mandag kveld at ytterligere 671 mennesker i delstaten har dødd det siste døgnet etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Det er ned fra 748 dødsfall døgnet før.

Totalt har 10.056 dødd som følge av viruset i New York. Nær halvparten av USAs over 22.000 dødsfall har skjedd i delstaten.

Cuomo vektlegger samtidig at kurven over sykehusinnleggelser i byen flater ut.

– Det er gode nyheter. Det fortsetter å øke litt, men i det store bildet så flater kurven seg ut, sier han.

– Men de forferdelige nyhetene jeg må meddele er at antall døde flater ut på et forferdelig høyt nivå. 671 døde første påskedag, som for meg og mange andre er en av de helligste dagene i året. Det er tragisk.

– Tallene viser at vi har kontroll på spredningen. Det verste er over hvis vi fortsetter å være smarte. Viruset har ikke overveldet helsevesenet.

Han trekker frem befolkningstettheten i New York som den viktigste årsaken til at coronaviruset har festet et så hardt grep om byen og at smitten sprer seg så fort.

– Vi gjorde alt vi kunne, og forberedet oss så godt vi kunne, vektlegger han.

– Når er dette over? Det er en vanskelig samtale å ha. Jeg vil at angsten skal gå over. Jeg vil ikke være redd for familien min- jeg vil gå ut av huset. Jeg er redd for å ta på folk, dette krenker menneskelig atferd og menneskelige behov.

Han planlegger å annonsere en koordinert plan for gjenåpning med de andre guvernørene. Han sier at gjenåpning av skoler og virksomheter i New York vil skje trinnvis, og vektlegger at det ikke finnes en av-og-på-bryter.

– Jeg tror vi kan begynne på veien mot en normalitet.

Publisert: 13.04.20 kl. 17:59 Oppdatert: 13.04.20 kl. 18:31

