AVSLAPPET: Hviterusslands president Alexander Lukasjenko viser få tegn til bekymring over coronaviruset som brer seg i verden. Foto: KEVIN LAMARQUE

Lukasjenko: Ingen dør av corona i Hviterussland

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko hevder ingen dør av coronaviruset i hans land. Men innbyggerne har begynt å stå imot hans avslappede holdning.

Over 119.000 personer har så langt dødd av coronaviruset verden over, viser VGs oversikt. Mens det smittsomme viruset sprer seg innad i de aller fleste land, er beskjeden fra Hviterusslands president klar:

Her dør ingen av coronavirus.

Lukosjenko hevder de har funnet kuren som kan redde liv under pandemien:

– Ingen kommer til å dø av coronaviruset hos oss. Det kunngjør jeg offentlig. Vi har allerede funnet kombinasjoner av legemidler for å redde mennesker, sier Lukasjenko.

Frykter økonomisk motivasjon

Helsedepartementet motsier imidlertid Lukasjenkos utsagn og melder om 2919 smittetilfeller og 29 døde av viruset.

Det avviser presidenten. Han sier at de døde hadde andre problemer, som hjerteproblemer eller diabetes, som de døde av. Den hviterussiske presidenten har hatt en tilbakelent holdning til viruset og WHO har oppfordret landet til å innføre strengere tiltak for å bekjempe pandemien.

Flere frykter nå at Lukasjenkos motvilje til å innføre de strenge smittevernrestriksjonene som de fleste andre land har, skyldes at han ikke vil at økonomien skal gå under før presidentvalget som er i august, skriver Financial Times.

– Det er en veldig stor økonomisk motivasjon å underspille virusets konsekvenser, sier aktivisten Olga Karatch til avisen.

– Dette er sannhetens øyeblikk for Lukashenko.

SAMLET: En katolsk prest kaster hellig vann på kirkegjengerne i Hviterussland på påskeaften. I påsken kom meldinger om prester i flere land som brøt forbudet mot å samle folk til gudstjenester, men her er altså kirkene åpne. Foto: VASILY FEDOSENKO

Eneste land med fotballkamper

I Hviterussland går dagliglivet som normalt. Arbeidsplasser og restauranter er åpne. Men ifølge Financial Times har frivillige bidratt i å skaffe sykehusene smittevernutstyr, og flere bedrifter lar sin ansatte jobbe hjemmefra.

Som det eneste landet i Europa, går fotballkamper sin gang med publikum til stede, men de lokale supporterne har begynt å svikte i fremmøte på kampene, skriver Reuters.

– La oss bli hjemme for å redusere smitterisikoen og beskytte oss selv og våre kjære, oppfordret supporterne til laget Neman Grodno i forkant av en kamp 10. april. Kampen hadde drøyt 250 tilskuere – mot et tilskuersnitt fra forrige sesong på 1500 personer.

Spillerne støttet tilskuernes boikott og startet kampen med å klappe for de tomme tribunene.

Den hviterussiske ligaen har blitt stadig mer populær for utlendinger sulteforet på fotball. Laget Dinamo Brest har gitt fans mulighet til å betale penger for å få en pappfigur av seg selv utplassert på tribunene.

KAMPER: Under kampen mot Dynamo Brest og Isloch Minsk 12. april hadde flere betalt for å få dummyer av seg selv på tribunen. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

Den hviterussiske fotballspilleren Nikolay Zolokov, som spiller for det russiske laget Ural Yekaterinburg, har sammenlignet situasjonen med Tsjernobyl-ulykken i 1986 da myndighetene lenge holdt tilbake hvor alvorlig dette var for offentligheten.

– Det er ingen som vet hvor mange som egentlig er syke, hvor de er syke og hvordan de behandles. Har virkelig ingenting skjedd på 34 år?, har han sagt i et intervju med tribuna.com, gjengitt av Reuters.

