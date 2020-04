HØYE DØDSTALL: Helsepersonell flytter lik til en kjølebil i Brooklyn, New York. Foto: ANGELA WEISS / AFP

USA innrømmer for lave tall: – Neste uke blir som Pearl Harbor og 9/11

8.524 amerikanere er foreløpig døde av corona-viruset - men myndighetene innrømmer nå at det også er mørketall. Den militære sjefslegen sier at neste uke kan bli som et Pearl Harbor eller et 9/11 for USA.

Amerikanere dør som følge av covid-19 - uten at det blir registrert i statistikkene. Det er en talskvinne for det amerikanske folkehelseinstituttet CDC som innrømmer dette overfor Washington Post:

– Vi vet at det er for lave tall, sier Kristen Nordlund til avisen.

Forskere vil ikke antyde for avisen hvor mange som kan mangle på dødsstatistikken.

Fredag ble det registrert 1.480 nye døde i USA, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Ifølge VGs statistikk er det nå 8.524 totalt. Bare Italia og Spania har flere. Og det skal bli verre:

– Neste uke kommer til å bli vårt Pearl Harbor-øyeblikk, vårt 11. september-øyeblikk, sier viseadmiral Jerome Adams til Fox News, gjengitt av CNN.

– Men dette kommer til å skje bare på ett sted, men over hele landet, og jeg vil at Amerika skal forstå det, sier Adams, som er militær sjefslege.

Pearl Harbor var marinebasen som ble angrepet av Japan den 7. desember 1941. 2 335 amerikanske soldater og 68 sivile ble drept.

11. september-angrepene i 2001 kostet 2.996 mennesker livet, inkludert flykaprerne.

President Donald Trump kom med en tilsvarende uttalelse lørdag:

– Neste uke blir trolig den tøffeste i kampen mot corona-viruset, og mange kommer dessverre til å dø.

Folkehelseinstituttet CDC teller bare dødsfall der det er bekreftet at personen er smittet med corona-viruset.

Eksperter uttaler til Washington Post at en utbredt mangel på testing de første ukene av utbruddet gjorde at mennesker døde av luftveissykdommer uten bli telt med i statistikken.

Selv nå er det folk som dør hjemme eller på overbelastede sykehjem som ikke blir testet, hevder sykehjemansatte, medisinere og folk i begravelsesbyråer til avisen.

Om døde blir testet post mortem? Det varierer fra stat til stat, og mange anser det som dårlig bruk av begrensede ressurser, sier eksperter til Washington Post.

The Atlantic skriver at USA kanskje aldri får vite hvor mange som dør av corona-viruset.

– Det kan virke åpenbart - bare å telle likposer. Men det er ikke åpenbart i det hele tatt, sier John Mutter, professor ved Columbia University til The Atlantic.

Mutter sier også at det er et definisjonsspørsmål. Du kan få corona-smitte, men utvikle lungebetennelse. Dør du da av corona eller lungebetennelse?

– Men når alt er over, kan vi gå tilbake og studere dette. CDC selv vil sikkert gjøre studier og prøve å komme frem til et så nøyaktig tall som mulig. Men vi vil neppe få et helt eksakt tall. Det gjør vi nesten aldri, sier professor Mutter.

New York er det hardest rammede området i USA. Guvernør Andrew Cuomo melder søndag ettermiddag om 594 nye dødsfall, som betyr totalt 4.159, melder BBC. Antall smittede i storbyen har økt med 8.327 til 122.031.

Marinen og Luftforsvaret skal nå frigjøre 1000 helsepersonell for å sende dem til New York og hjelpe til der, melder Bloomberg.

