Slik har Corona forandret verden til det bedre: – Ingen grunn til å feire

Overalt synker luftforurensningene som følge av corona-nedstengning - men selv den mest hardbarkede miljøvernforkjemper ser ingen grunn til å feire.

– Jeg synes ikke vi kan glede oss over de endringene vi ser nå, nettopp fordi bakteppet er så mørkt, at denne krise truer menneskeliv over hele verden, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO, er helt enig:

– De negative effektene er enorme. Jeg ser ingen grunn til å feire utslippsreduksjonene i det hele tatt.

Satellittbilder fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA viser at det en kraftig nedgang i konsentrasjonen av NOX-gasser mange steder.

Fra ulike kilder er det de siste dagene kommet meldinger om kraftige kutt i utslippene:

* 56 prosent lavere luftforurensning i Spanias hovedstad Madrid fra den ene uken til den andre.

* Barcelona registrerer 40 prosent nedgang på samme tid, ifølge det europeiske miljøbyrået EEA.

* 26–35 prosent mindre nitrogendioksid i luften i Roma - over en fireukersperiode sammenlignet med 2019.

* Lisboa har 51 prosent nedgang sammenlignet med samme uke i 2019, også dette ifølge EEA.

* 20–30 prosent bedre av luftkvaliteten i Paris, ifølge TRT World.

* Halvering av partikkelforurensning i London sammenlignet med 2019, også det ifølge TRT World.

* Satellittbilder fra både Kina og Italia viser også klart effekten.

– Vi jobber for nedgang i utslippene, men da i form av en demokratisk og villet politikk, ikke en tilfeldig pandemi med et så mørkt bakteppe, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

– Det er heller ikke sikkert at utslippene nødvendigvis blir varige. Det så vi under finanskrisen; da verdensøkonomien var tilbake på rett kjøl, økte utslippene høyere nivå enn før.

– Nei, vi ser ikke noe positivt i det som skjer nå, sier lederen i Naturvernforbundet.

Marius Holm i ZERO har også veldig vanskelig med å se noe positivt.

– Det eneste vi kan håpe på er at en midlertidig forbedring kan inspirere til varig forbedring senere.

– Jeg ser ingen store lyspunkter ved denne katastrofen, selv om utslippene går ned. Jeg er snarere redd for at evnen til å ta de kuttene vi trenger over tid, blir svekket.

– Hvorfor?

– Fordi bedre klima trenger store investeringer. Vi skal gå fra gamle løsninger med høye driftskostnader til å gjøre store investeringer - med lave driftskostnader. Dette krever enorm investeringslyst. Dette kan gjøre at det blir enda verre - hvis da ikke krisepakkene fra regjeringene brukes til å drive fram investeringer som gir varige kutt, sier Marius Holm.

Seniorforsker Kristin Aunan ved Cicero sier til instituttets egen nettside:

– Coronakrisen er en påminnelse om at verden kan være handlekraftig når det først gjelder. Vi handler for å beskytte de svakeste blant oss. Denne motivasjonen bør vi ta med oss videre til hvordan vi kan forbedre luftkvaliteten og begrense klimagassutslippene.

Paul Monks, professor i luftforurensning ved University of Leicester, uttalte nylig til Guardian:

– Vi utfører nå utilsiktet det største eksperimentet som noen gang er sett.

Publisert: 31.03.20 kl. 22:11

