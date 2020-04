FORNØYD: Donald Trump leste høyt fra Wall Street Journal-artikkelen «Trump rewrites the book on emergencies» under søndagens pressekonferanse. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump leste opp rosende artikkel: – Gjør det ikke for meg

USAs president raste mot CNNs reporter da han ble spurt om hvorfor han brukte deler av søndagens pressekonferanse om coronakrisen på å vise frem positive tilbakemeldinger om egen innsats.

Under pressekonferansen i Det hvite hus leste president Donald Trump opp en avisartikkel fra Wall Street Journal som roste hans innsats under coronakrisen.

Han viste også frem et klipp fra New York-guvernør Andrew Cuomos pressekonferanse tidligere søndag, der han forteller at han har fått god hjelp fra de føderale myndighetene.

Da CNNs reporter Jeremy Diamond pekte på at over 40.000 amerikanere så langt er bekreftet døde, og spurte om dette var tiden for selvskryt, svarte Trump at han ønsket å trekke frem alle som har gjort en innsats under coronapandemien.

– Det jeg gjør er å stå opp for mennene og kvinnene som har gjort en utrolig jobb. Jeg gjør det ikke for meg, men for dem, svarte Trump.

– Jeg står opp for titusenvis av dem som har bygget sykehus på rekordtid. Jeg står opp for leger og sykepleiere, fortsatte han.







VISTE TV-KLIPP: Donald Trump og visepresident Mike Pence ser på et intervju med New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

– Men det du viste nevnte ditt navn, det lovpriste deg og din administrasjon? sa Diamond.

– Alt jeg gjorde i dag var å vise Cuomo si veldig positive ting om jobben de føderale myndighetene har gjort, sa Trump og anklaget reporteren for å drive med falske nyheter.

– De kommer fra folk som deg, som ikke vet bedre, fordi du ikke har hjernen du ble født med, raste presidenten.

– Jeg kommer aldri til å bli behandlet rettferdig av dere, mange av dere, fortsetter Trump, som mener folk kan lære av at han fremhever administrasjonens corona-innsats.

– Det er en øvelse i hva kan gjøre og hvordan man kan gjøre det.

Mandag i forrige uke valgte flere amerikanske TV-kanaler å avbryte Trumps pressekonferanse etter en liknende hendelse:

Tidligere under samme pressekonferanse var presidenten i krangel med CBS-journalist Weijia Jiang, skriver NTB. Hun fikk beskjed om å «slappe av» og «senke stemmen», da hun krevde svar på et spørsmål om hvorvidt Trump advarte om viruset tidlig nok.

Under pressekonferansen adresserte Trump også USAs utfordring med testing, etter at flere guvernører har uttalt at de ønsker seg mer føderal hjelp på området.

Visepresident Mike Pence skal mandag diskutere temaet med alle landets guvernører, fortalte Trump, og kunngjorde også at han vil beordre produksjon av viktig testutstyr.

ANTI-KARANTENE: Det har vært store demonstrasjoner mot coronatiltakene i flere amerikanske delstater. Her fra Lansing i Michigan 15. april. Foto: Paul Sancya / AP

Langet ut mot Virginia-guvernøren

Det har de siste dagene vært flere demonstrasjoner mot strenge coronatiltak i amerikanske delstater, spesielt rettet mot de demokratiske guvernørene Tim Walz i Minnesota, Gretchen Whitmer i Michigan og Ralph Northam i Virginia.

Søndag samlet også over 2500 demonstranter seg i Washington for å demonstrere mot tiltakene iverksatt av den demokratiske guvernøren Jay Inslee, skriver Washington Post.

Trump har flere ganger uttrykt støtte til demonstrantene, men avviser søndag at han oppfordrer til vold.

– Jeg har sett intervjuer med disse folkene, det er flotte folk. De vil bare ha livene sine tilbake. Livene deres har blitt tatt fra dem, sier han.

Guvernør: – Vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene

Lørdag sa Inslee i et intervju med CNN at Trumps støtte til demonstrantene var en «ekstrem skuffelse».

– Når vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene i disse delstatene – og dette er loven, kan det potensielt få fatale konsekvenser, og det er ufattelig uansvarlig, sa han blant annet.

Trump ville søndag ikke svare på hvilke guvernører han mener har gått for langt når det gjelder coronatiltak, men sier at han har en liste over syv av dem.

Han kritiserer så Virginia-guvernør Ralph Northam, som har iverksatt flere tiltak for å begrense våpensalget i delstaten.

– Han leker med grunnloven. Folk kjøper mer våpen på grunn av denne krisen, og det han gjorde var totalt upassende, sier Trump.

Samtidig skriver Washington Post at tre høyrevridde grupper som er kjent som våpenaktivister står bak Facebook-grupper som har blitt brukt til å organisere protester mot coronatiltak i flere amerikanske delstater.

Publisert: 20.04.20 kl. 03:18 Oppdatert: 20.04.20 kl. 05:21

