Stefan Löfven: Svenske sykehus er under hardt press

Det sa Sveriges statsminister, Stefan Löfven, på en pressekonferanse fredag morgen, og sier også at innsatsen for å beskytte eldre må intensiveres.

Stefan Löfven innledet pressekonferansen med at friske mennesker må ta sitt ansvar i denne krisen, slik at de menneskene som er alvorlige syke får størst mulighet til å overleve sykdommen.

– Situasjonen er fortsatt alvorlig med flere smittede hver dag, sier statsminister Lövfen på pressekonferansen.

Löfven har tidligere uttalt at beredskapen i landet ikke har vært god nok. På fredagens pressekonferanse understreker han at intensivavdelingene jobber under hardt press.

– Det er også en alvorlig situasjon på sykehjem, sier Lövfen.

– Vi må gjøre mer for å beskytte de eldre, sier sosialminister Lena Hallengren.

Hallengren opplyser at IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vil gjennomføre 1000 inspeksjoner i eldreomsorgen de nærmeste ukene over hele landet. Det handler blant annet om å granske rutiner for hygiene som er viktig for å motvirke smittespredning.

– Jeg vil understreke at målet er ikke å lete etter feil, men å bidra til forbedring, sier Hallengren.

Löfven kommer også med klare oppfordringer til det svenske folk.

– Det er avgjørende at dere fortsetter å følge besøksforbudet. Jeg forstår at det er vanskelig og frustrerende, men det er livsviktig. Det er også avgjørende at du som jobber i eldreomsorgen at du holder deg hjemme hvis du har symptomer, sier statsministeren.

