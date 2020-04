GIR SEG: Etter å ha ligget langt bak Biden i valgkampen, har Bernie Sanders nå bestemt seg for å gi opp kampen om å bli USAs neste president for denne gang. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

CNN: Bernie Sanders trekker seg

Flere amerikanske medier skriver at demokratenes presidentkandidat Bernie Sanders trekker seg fra nominasjonskampen.

Oppdatert nå nettopp

78 år gamle Sanders, som en stund ledet kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, vil annonsere at han trekker seg fra nominasjonskampen, melder CNN.

Ifølge kanalen har han meldt ifra om avgjørelsen til sine egne kampanjefolk allerede.

På Twitter skriver NBC-reporter Gary Grumbach at Sander har sagt at han innen en halvtime, vil annonsere offentlig at han avslutter sin presidentkampanje.

– Unødvendig å si, men dette er en veldig vanskelig og vond avgjørelse for meg, men det er ikke noe alternativ, skal han ha sagt.

Sanders melder på Twitter at han vil komme med en spesiell melding til sine supportere, direkte på sosiale medier og på egen nettside.

Sanders, som sitter i Senatet som en uavhengig representant, tapte også kampen om å bli demokratenes presidentkandidat mot Hillary Clinton for snart fire år siden. Denne gangen ble 77 år gamle Joe Biden for sterk.

Vinneren av demokratenes presidentkamp vil etter alle solemerker gå opp mot president Donald Trump, i kampen om å bli USAs neste president. Dette blir etter alt å dømme Joe Biden, som leder stort.

Vermont-politikeren er en selvutnevnt sosial-demokrat, mens Biden står langt nærmere mot sentrum i politikken.

Artikkelen oppdateres.

Publisert: 08.04.20 kl. 17:32 Oppdatert: 08.04.20 kl. 17:44

