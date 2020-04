Bernie Sanders trekker seg fra nominasjonskampen

Sanders bekrefter i en tale til sine tilhengere på sin egen nettside at han trekker seg fra demokratenes presidentkamp. Han følger opp med å takke sine tilhengere.

78 år gamle Sanders, som en stund ledet kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, trekker seg fra demokratenes nominasjonskamp. Dermed kan det se ut til at demokratenes presidentkandidat blir Joe Biden, som fra før av ledet stort.

I en direktesendt video på egne nettsider priser Sanders sine tilhengere.

– Jeg kan ikke se for meg at noen kandidat noen sinne har vært priset en sterkere eller mer dedikert gruppe mennesker som har sendt ut vår melding til alle deler av vårt land, sier han.

– Vanskelig og vond avgjørelse

Videre priser 78-åringen hvordan de har kjempet mot et system han mener favoriserer de rike.

– Jeg vil takke de to millioner amerikanerne som har bidratt finansielt til vår kampanje, og vist verden at vi kan ta opp kampen mot et finansielt korrupt kampanjesystem, og gjennomføre en presidentkampanje, uten å være avhengig av de rike og mektige.

På Twitter skriver NBC-reporter Gary Grumbach at Sander har sagt at han innen en halvtime, vil annonsere offentlig at han avslutter sin presidentkampanje.

– Unødvendig å si, men dette er en veldig vanskelig og vond avgjørelse for meg, men det er ikke noe alternativ, skal han ha sagt.

GIR SEG: Etter å ha ligget langt bak Biden i valgkampen, har Bernie Sanders nå bestemt seg for å gi opp kampen om å bli USAs neste president, for denne gang. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Trump takker Warren

Donald Trump har også kommet med en reaksjon på Twitter på at den progressive politikeren trekker seg.

«Bernie Sanders er ute! Takk til Elizabeth Warren. Hvis det ikke hadde vært for henne, ville Bernie ha vunnet nesten hver stat på supertirsdag» skriver presidenten, før han følger opp med å skrive at dette endte akkurat som demokratene og den demokratiske valgkomiteen ønsket.

«Bernie-folket burde komme til det Republikanske partiet, bytt» avslutter han.

God start

Sanders, som sitter i Senatet som en uavhengig representant, tapte også kampen om å bli demokratenes presidentkandidat mot Hillary Clinton for snart fire år siden. Denne gangen ble 77 år gamle Joe Biden for sterk.

Vinneren av demokratenes presidentkamp vil etter alle solemerker gå opp mot president Donald Trump, i kampen om å bli USAs neste president. Dette blir etter alt å dømme Joe Biden, som leder stort.

Vermont-politikeren er en selvutnevnt demokratisk sosialist, mens Biden står langt nærmere sentrum i politikken.

Sanders ledet etter de første delstatene hadde avgitt sine stemmer, men etterhvert som de andre kandidatene – som Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren og Amy Klobuchar – trakk seg, vant Biden stadig flere stemmer.

Spesielt etter den såkalte «supertirsdagen», hvor 14 delstater avgir sine stemmer, ble det klart at Biden så ut til å være den klare favoritten.

Publisert: 08.04.20 kl. 17:32 Oppdatert: 08.04.20 kl. 18:24

