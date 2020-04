På jobb i nøden

CREMONA/OSLO (VG) Ambulansene kjører i skytteltrafikk mellom hus og hjem i den italienske byen Cremona. VG ble med dem på jobb.

Langfredag, 08:49. En 56 år gammel mann har hatt problemer med å puste de siste tre timene. Han er blek og trøtt, forteller at han har hatt problemer med astma hele livet. Nå føler han at hele kroppen fylles av slim.

Han er tydelig redd og sliten der han sitter oppreist i sofaen.

I Italia har nærmere 160.000 mennesker testet positivt på coronaviruset. Over en tredjedel er bosatt i den norditalienske regionen Lombardia.

I byen Cremona har ambulansearbeiderne og kriseteam fra det lokale Røde Kors kjørt skytteltrafikk mellom italienske hjem og sykehus i ukevis. Mange er redde for at de er alvorlig syke. Flere har coronasymptomer, men fortsatt har nødetatene virusfrie oppdrag.

Langfredag fikk VG være med noen av ambulansearbeiderne på jobb. Med streng beskjed om å holde to meters avstand har fotograf André Liohn stille observert fra sidelinjen den hektiske innsatsen i krisetider. Alle de fotograferte har gitt sin tillatelse.

GJENNOM BILVINDUET: VG fikk sitte på i ambulansen på oppdrag i Cremona i Nord-Italia. Her ankommer bilen sykehuset i byen. Foto: André Liohn

Bare minutter etter at kriseteamet fra Røde Kors går inn i huset til 56-åringen med pusteproblemer langfredag, kommer ambulansen. Han sitter oppreist i sofaen. På et tidspunkt står fem leger og sykepleiere rundt den tungpustede mannen. Blodtrykket og oksygennivå i blodet blir målt, han får kortison og væsketilførsel intravenøst.

Rundt ham står en bekymret kone og datter. De understreker at de ikke har hatt kontakt med coronasmittede. De har bare vært hjemme, fulgt myndighetenes anvisninger.

– Bli hjemme, er legens anbefaling.

Sykehusene i regionen er fulle av bakterier og virus som kan gjøre mannen enda sykere.

Mannen fremstår som lettet da ambulansen gjør seg klar for å kjøre videre uten ham.

SYK ALENE HJEMME: En kvinne på 95 år får hjelp av ambulansearbeidere og Røde Kors. Hun bor alene, og har den siste tiden hatt symptomer på coronaviruset. Foto: André Liohn

Langfredag, klokken 09.40: Den 95 år gamle kvinnen svarer raskt og tydelig på spørsmålene. Hun bor alene i Cremona. Hun har hatt problemer med å puste den siste uken. Feberen har heller ikke gitt seg. Men hun har aldri hatt hjerteproblemer, oppgir hun. Blodtrykket hennes er lavt.

– Ingen har noensinne dødd av lavt blodtrykk, spøker en av de utsendte fra Røde Kors.

Heller ikke nå ønsker ambulansen å ta med seg pasienten. De er redde for at det vil gjøre vondt verre. Men den gamle kvinnen insisterer på å bli med.

De løfter henne forsiktig ned trappene der hun bor. 95-åringen fraktes ut i bakgården.

Idet hun får plass i ambulansen, stikker en kvinne i nabohuset hodet ut av vinduet.

– Lykke til, kom snart tilbake!

Italias massive innsats mot viruset begynner gi resultater. Sakte, men sikkert faller tallene på antall nysmittede og døde.

Men viruskrigen er langt fra over.

– Denne kampen er bare vunnet ved å holde seg hjemme en stund til. Tallene faller, men det er ikke tiden for å senke skuldrene. Vi må fortsatt kjempe noen uker til, har Giulio Gallera, minister for helse og velferd i Lombardia, uttalt.

Langfredag bekreftet statsminister Giuseppe Conte at de strenge tiltakene i landet vil bli videreført til 3. mai.

Klokken 13.51 samme dag: Ambulansen rykker ut til en 44 år gammel mann som har flyttet ut på en madrass utenfor huset sitt. Luften er bedre der, synes han.

SOVER UTE: 44-åringen i Cremona har skapt seg et nytt soverom utendørs – som medisin mot pusteproblemene sine. Foto: André Liohn

Smertene i kroppen hans kommer til syne som grimaser. Han klager høylytt. Hans kone og to døtre ber ham innstendig om å dra til sykehus til han blir bedre, men 44-åring gir ingen antydning til å følge familiens ønske.

Til slutt får ambulansepersonellet overtalt ham til å bli med.

– Endelig kan jeg sove om natten, roper en nabo, som ikke har unngått å høre mannens smertelyder de siste nettene.

LOKALSYKEHUSET: Sykehuset i Cremona har vært hardt presset de siste ukene, mens coronaviruset har herjet i området. Foto: André Liohn

Klokken 15.02: Ambulansen venter utenfor sykehuset i Cremona. De har fått i oppdrag å ta imot en 65 år gammel pasient som har vært under behandling for covid-19.

Han ser blek ut idet han blir trillet ut, liggende i sengen. Skjegget har vokst seg langt.

SKAL ISOLERES: 65-åringen flyttes fra sykehus til eldresenter, etter å ha blitt behandlet for coronavirus. Foto: André Liohn

Han skal kjøres til et eldresenter omtrent 20 minutter unna. Der skal han være i karantene frem til tester viser at han er virusfri.

I Italia skal du isoleres frem til du er virusfri. To negative tester må påvises før du er ute av isolasjonen.

BESKYTTER SEG: Ambulansepersonellet er ikledd heldekkende smittevernutstyr. Her frakter de 65-åringen til isolasjon på et sykehjem. Foto: André Liohn

Klokken 16.23: Ambulansen blir kalt ut på ny. En 78 år gammel dame har vært i en sykkelulykke. Hun husker ikke hvorfor eller hvordan det skjedde. Flere vitner er på stedet.

Hun gir ikke uttrykk for å ha vondt eller for å være skadet. Men hun er taus. Kvinnen kvikner noe til, og gjør rede for hvem hun er.

Personellet forhører seg med nødsentralen om hva de skal gjøre med 78-åringen. De ønsker å holde kvinnen utenfor sykehuset.

Hun er gammel, har ingen feber og heller ikke vansker med pusten.

De tar frem et apparat, og gjør målinger av hjerterytmen hennes. Svarene er foruroligende, og de tar henne derfor med seg.

Klokken 18.22: Ambulansen er på vei til en 49 år gamle kvinne som hoster kraftig. Hun ligger på en sofa omgitt av teddybjørner. Veggen bak henne er naken.

Hun klager ikke, men måten hun vrir kroppen sin på gjør det tydelig at hun lider av store smerter. Hennes sønn og to døtre forsøker så godt de kan å gjøre rede for hvilke allergier moren har.

SKAL FÅ SJEKK: En 49 år gammel kvinne tas med i ambulansen til sykehuset for undersøkelser. Foto: André Liohn

Sønnen har dekket ansiktet med en maske, men legene konkluderer raskt med at hun trolig ikke er smittet av coronaviruset.

De tar henne med i ambulansen for videre undersøkelser.

I SMERTER: Kvinner har ankommet sykehuset i Cremona, og lener seg mot veggen i smerter. Foto: André Liohn

Publisert: 16.04.20 kl. 22:02

