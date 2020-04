FORLOVEDE: Sørafrikanske Stella Morris (37) står frem og sier hun skal gifte seg med Julian Assange og at de har to barn sammen. Foto: Skjermdump/Wikileaks

Julian Assange skal ha blitt far til to i hemmelighet

Mens han bodde i Ecuadors ambassade i London skal WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ha fått to barn med en av advokatene sine.

Nå nettopp

De to sønnene skal være ett og to år gamle og deres mor skal være sørafrikanske Stella Morris (37) skriver avisen Daily Mail.

Den britiske tabloidavisen har publisert flere bilder av Assange sammen med barna og et intervju med kvinnen som hevder hun er Assange forlovede siden 2017.

I tillegg har Wikileaks lagt ut en video på Twitter og Youtube der Morris snakker om familien.

«SE: Julian Assanges nylig avslørte partner, og mor til deres to barn, snakket for første gang: BEr den britiske regjeringen løslate hennes sårbare forlovede mot kausjon på grunn av frykt for coronavirus» skriver organiasasjonen.

I en filmen sier Morris at hun først møtte Julian Assange i 2011 da hun ble rekruttert til hans advokatteam. I 2015 skal de ha blitt et par.

– Vi ble forelsket. Dette var en person som jeg kjente godt da, personen jeg kjenner best i verden. Han er ekstraordinær. Han er sjenerøs, veldig øm og kjærlig, sier Morris.

les også Assanges far til VG: – Utlevering vil være en dødsdom

Frykter for helsen

Hennes språkkunnskaper – som inkluderte både flytende svensk og flytende spansk – skal ha vært avgjørende for at hun fikk jobben.

Assange var på dette tidspunktet siktet av svensk politi for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner i 2010. For å unngå å bli utlevert til Sverige gjemte australier seg i Ecuadors ambassade i London. Morris sier det var et helt bevisst valg å få barn i denne situasjonen.

– For mange mennesker vil det fremstå som sinnssykt å starte familie i den konteksten. For oss var det fornuftige å gjøre. Det er det som gjør at ting blir virkelig, sier hun.

37-åringen sier til Daily Mail at hun står frem offentlig fordi hun nå frykter for sin forlovedes helse.

– Jeg snakker ut fordi jeg ser at livet hans står på spill. Julians dårlige fysiske helse setter ham i alvorlig fare, som mange andre såbare, og jeg tror ikke han kommer til å overleve en coronavirus-infeksjon, sier Morris.

I november 2019, da Assange hadde bodd syv år på ambassaden, ble voldtektssaken henlagt.

les også Julian Assange er isolert blant terrorister og drapsmenn

Tiltalt i USA

Australier ble i sin tid verdensberømt som varsleren som offentliggjorde hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter på sitt nettsted WikiLeaks.

Nå har han sittet et år i det britisk høysikkerhetsfengselet Belmarsh etter han ble pågrepet på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra USA da Ecuador trakk tilbake beskyttelsen. I mai i fjor ble han dømt til nesten ett års fengsel for brudd på kausjonsvilkårene.

USA har tiltalt ham for en lang rekke punkter, blant annet for å ha hjulpet Chelsea Manning med datahacking og for brudd på Spionasjelovgivningen.

En britisk domstol avgjorde i forrige uke at Assange ikke kan løslates mot kausjon. Advokatene hans argumenterte med at han burde ble sluppet ut på grunn av smittefaren.

Neste rettsmøte i utleveringssaken mot Assange er i mai, men virusutbruddet gjør at den trolig blir utsatt.

Publisert: 12.04.20 kl. 11:24

Fra andre aviser