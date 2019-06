SABOTASJE: Tankskipet Front Altair, fra John Fredriksens rederi Frontline, ble angepet og satt i brann i Omanbukta tidligere i juni. Nå starter diskusjonen om sikring av fri seiling i området. Der vil Norge være med. Foto: Frontline Handout / NTB scanpix

To «norske» skip angrepet: Norge melder seg til sikring av skipsfart i Gulfen

BRUSSEL (VG) Norge er åpen for å delta i arbeidet for å sikre fri seiling i Hormuz-stredet og i Gulfen, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). USA har satt spørsmålet på dagsorden i ministermøtet i NATO torsdag.

– Det er viktig at verdenssamfunnet sørger for at internasjonal lov opprettholdes. Det kan være en veldig god grunn til samle seg i en koalisjon, sier Bakke-Jensen til VG i Brussel.

– Men det har ikke kommet lengre enn det, legger han til.

Konkrete samtaler har altså ikke begynt, så langt den norske forsvarsministeren har oversikt. Men torsdag morgen var han til stede da USAs ferske forsvarsminister Mark Esper orienterte NATOs forsvarsministere om Iran.

Kontakt med Norge

USA har allerede vært i direkte kontakt med norske myndigheter om tryggheten for skipsfarten i området, etter at to oljetankere med norsk tilknytning er blitt angrepet de siste ukene.

– Hvis det kommer en forespørsel, vil vi ta del i en diskusjon om det, sier Bakke-Jensen.

Mark Esper sa på en pressekonferanse i NATO torsdag ettermiddag at han og USA når har bedt sine allierte i NATO om støtte i den fastlåste situasjonen mellom USA og Iran.

Det handler om alt fra å ytre verbal offentlig fordømmelse av Irans opptreden i regionen, og om å eventuelt ta del i dannelsen av en «koalisjon av likesinnede land», som Esper uttrykte det.

BER NATO-LAND OM STØTTE: Forsvarsminister Mark Esper ønsker å samle likesinnede land i en koalisjon mot Iran. Foto: ARIS OIKONOMOU / AFP

Fri ferdsel

Men det kan også handle om beskyttelse av internasjonal skipsfart og fri ferdsel i de viktige havområdene som hvor en betydelig del av verdens oljeressurser fraktes igjennom.

– Norge har lidd, og Norge har mye skipsfart i området, sa Esper.

– Andre land er også opptatt av å sikre fri navigasjon, så det er ett tema. Og så handler det om å adressere Irans dårlige oppførsel i regionen, og om å få dem til forhandlingsbordet, la han til.

To ulike diskusjoner

Frank Bakke-Jensen presiserer at når han onsdag sa nei til å delta i en amerikansk-ledet koalisjon mot Iran, så var det i en helt annen diskusjon enn å være med på tiltak som kan beskytte skipsfarten:

– Et nærvær for å sikre skipsfart er noe helt annet enn et nærvær for å håndtere noe helt annet, sier forsvarsministeren.

Han var i går i kontakt med Rederiforbundet for å presisere at Norge ikke vil avvise en forespørsel om å være med å sikre fri seiling i regionen.

Unngå krig

Den amerikanske forsvarsministeren sa i NATO at Iran har fått en åpen invitasjon fra USA om forhandlinger, uten vilkår, når som helst og hvor som helst.

– Formålet er å unngå krig, sa Mark Esper.

– Regimet har vært i kaos i 40 år, det var ikke USA som startet spenningen. VI går inn i et problem som angår mange land, som utviklingen av atomvåpen, utviklingen av missiler og støtte til terror. Vår invitasjon går ut til alliansepartnere som står opp mot dårlig oppførsel, la han til.

Da hadde generalsekretær Jens Stoltenberg allerede påpekt på sin pressekonferanse, at det er ulike syn i NATO, blant annet på atomavtalen.

Men Mike Esper fortalte at han hadde fått «private» henvendelser fra flere allierte forsvarsministere som var interessert i å vurdere en koalisjon, men nevnte ingen land med navn.

Publisert: 27.06.19 kl. 16:17