LEGENDE: Babe Ruth på Yankee Stadium etter at han var pensjonert, 21. august 1942. Foto: TOM SANDE / AP

Babe Ruth-drakt satte auksjonsrekord

En drakt som tilhørte baseballegenden Babe Ruth er solgt for 5,64 millioner dollar, som er over 49 millioner kroner. Det er ny rekord for samlerobjekter fra sportsverdenen.

NTB

Auksjonen på Yankee Stadium lørdag ble historisk, melder CBS New York.

Drakten er fra den siste delen av Babe Ruths karriere, og ble brukt i perioden 1928 til 1930. Det var da Ruth forhandlet om og til slutt mottok en til da uovertruffen lønn på 80.000 dollar for to år.

Klesplagget gikk til slutt under hammeren for den høyeste summen betalt for noe samlerobjekt innen sport, ifølge Hunt Auctions.

Drakten var en av flere gjenstander familien til Ruth hadde lagt ut for salg, inkludert fotografier, hansker og en koffert Babe Ruth brukte på reise til Japan i 1934.

– Jeg ønsker bare at folk skal ha glede av og sette pris på bestefaren min sine ting, sier Ruths barnebarn Linda Ruth Tosetti til CBS New York.

Tosetti sier en andel av salget går til veldedighet.

Ruth trakk seg fra profesjonell baseball i 1937 og døde i 1948.

Babe Ruths rekord på 714 homeruns var i mange år den mest berømte i amerikansk idrett, men den ble i sin tid slått av Hank Aaron som stoppet på 755.

Publisert: 17.06.19 kl. 04:17