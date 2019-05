BLE DREPT: Damond ble skutt selv om hun ikke hadde noe våpen på seg. Foto: Aaron Lavinsky / TT NYHETSBYRÅN

Ble drept av politi: Får 182 millioner kroner i erstatning

Justine Ruszczyk Damond hadde ringt nødnummeret og gikk mot en politibil da hun ble skutt av betjenten i bilen. Selv var hun ubevæpnet.

Oppgjøret er trolig det høyeste gjort i delstaten Minnesota etter politivold noen gang, og den høyeste i USA de siste årene, skriver AP. Familien ønsket i utgangspunktet mer, men fikk til slutt 20 millioner dollar, noe som tilsvarer 182 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Den australske kvinnen hadde akkurat ringt politiet grunnet det hun trodde var en voldtekt bak huset hennes.

Da den første politipatruljen ankom stedet, sto hun og ventet på fortauet, iført pyjamas. Mens hun snakket med politifolkene, ble hun uten forvarsel skutt gjennom bildøren og drept.

Den 33 år gamle politimannen Mohamed Noor som avfyrte skuddet, fikk først ulønnet permisjon. I mars i fjor ble han pågrepet og tirsdag ble han funnet skyldig i drap.

Hendelsen fant sted 15. juli 2017 er angivelig første gang en politimann fra Minnesota har blitt dømt for drap etter skyting på vakt.

– Dette er ikke en seier for noen, men heller en måte for vår by å komme seg videre på, sier borgermester Jacob Frey.

Skytingen skjedde da betjenten og partneren hans kjørte nedover en gate og hørte et høyt smell på bilen. For å beskytte dem fyrte politimannen av for å beskytte dem mot en ukjent trussel.

Familien har blitt bedt om å donere 18 millioner kroner for å øke oppmerksomheten rundt våpenvold, noe som gir dem 164 millioner totalt. De har også blitt lovpriset for å adressere problemet med politivold, spesielt som går utover samfunn med fargede.

I ettertid av drapet har politisjefen i byen måtte trekke seg fra sin stilling på grunn av drapet.

