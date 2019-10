Tyrkiskstøttet syrisk milits sammen med tyrkiske soldater i grensebyen Ras al-Ain lørdag. Foto: NAZEER AL-KHATIB / AFP

Tyrkiskstøttede syriske krigere skal ha drept to kurdiske fanger

Minst to kurdiske fanger skal ha blitt drept av tyrkiskstøttet milits i Syria, ett av drapene ble filmet, skriver The New York Times.

Nå nettopp







Videoen som har sirkulert i sosiale medier, viser en mann som ligger på bakken med hendene bundet bak rykken. Så blir det avfyrt flere skudd mot mannen.

En kilde sier til The New York Times at fangene skal ha blitt drept lørdag etter at militærgruppen Ahrar al-Sharqiyek tok kontroll over hovedveiene i byen Ras al – Ain. Ifølge kilden skal ni kurdiske krigere blitt drept, men det er usikkert om fangene var blant dem.

Mulig krigsforbrytelse

Avisen omtaler drapene som en mulig krigsforbrytelse, og at det viser hvordan etnisk motivert hat har blusset opp etter at president Donald Trump trakk tilbake amerikanske styrker i området.

Tyrkia begynte sin offensiv onsdag etter at USAs president brått bestemte seg for å trekke tilbake amerikanske soldater i grenseområdene nordøst i Syria. Tyrkiske soldater rykket inn i den kurdiskkontrollerte delen av Nord-Syria og havnet raskt i kamp med den kurdisk-dominerte militsgruppen SDF, som den tyrkiske regjeringen anser som terrorister.

Hevder grenseby er gjenerobret

Tyrkiske styrker hevdet lørdag at de har tatt over grensebyen Ras al-Aina Syria. Lørdag kveld pågikk det fortsatt harde kamper i grensebyen.

RAS AL-AIN: Lørdag hevdet Tyrkia at de har erobret sin første grenseby i Syria siden operasjonen startet. Foto: AP

Tyrkia hevder å ha drept flere hundre kurdiske krigere, mens SDF opplyser at de har mistet 22 personer i kampene.

Søndag formiddag melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at kurdiske styrker har gjenerobret grensebyen Ras al-Ain, ifølge NTB.

785 skal ha rømt fra leir

Kurdiske myndigheter hevder søndag at 785 IS-tilknyttede personer fra IS-leir, melder nyhetsbyrået Reuters. Tidligere søndag meldte nyhetsbyrået at flere familiemedlemmer til IS-krigere har flyktet fra leiren Ain Issa i Syria.

AIN ISSA: Kurdiske myndigheter i området sier personer som skal være i familie med IS-medlemmer, har flyktet fra leiren Ain Issa i Syria, skriver NTB. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Kurderne har tidligere sagt at vaktholdet i IS-fengsler blitt truet, ifølge kurderne. En SDF-talsperson sa lørdag at dersom Tyrkia fortsetter angrepene sine, vil de ikke prioritere vaktholdet i IS-fengslene, men å beskytte jorden sin.

Kurdiske myndigheter hevder angrepet i praksis er et uttrykk for støtte til IS, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Publisert: 13.10.19 kl. 12:21







Mer om