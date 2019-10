VOLDELIGE PROTESTER: En demonstrant står nær brennende dekk som sperrer veien i Bagdad onsdag.

Portforbud innført i hele Bagdad

Den irakiske statsministeren har erklært portforbud i Bagdad inntil videre, etter at minst sju mennesker er drept og over 400 er blitt såret i løpet av to dager

NTB

Oppdatert nå nettopp







Protestene som brøt ut i hovedstaden Bagdad tirsdag, har siden spredd seg til andre byer i Irak.

Demonstrantene, som blant annet protesterer mot omfattende korrupsjon og høy arbeidsledighet, har satt fyr på bildekk og søppelkasser og er blitt møtt med skarpe skudd og tåregass fra sikkerhetsstyrkenes side.

– Vi vil ha jobber og bedre offentlige tjenester, sa 27-åringen Abdallah Walid, som var blant dem som demonstrerte.

Det hersker noe usikkerhet rundt antall drepte og sårede. AFP skriver at minst ni er drept, mens Reuters skriver at tallet på drepte er minst syv.

Minst 400 skal være såret.

VOLDSOMME PROTESTER: Protester mot myndighetene i Bagdad onsdag. Foto: Hadi Mizban / AP

I Bagdad har demonstranter prøvd å storme flyplassen og byens strengt bevoktede «grønne sone», som huser regjeringsbygg og ambassader. Også i Najaf ble flyplassen forsøkt stormet.

Statsminister Adel Abdul Mahdi erklærte natt til torsdag at han innfører portforbud for byens seks millioner innbyggere.

– Alle kjøretøyer og enkeltpersoner har totalforbud mot å bevege seg i Bagdad fra klokken 5 i dag, torsdag, og inntil videre, sier han i en skriftlig uttalelse.

Reisende til og fra flyplassen i Bagdad, ambulanser, ansatte i sykehus, strøm, vann og avløp, samt religiøse pilegrimer er unntatt fra portforbudet, heter det i meldingen.

Tidligere onsdag innførte irakiske myndigheter unntakstilstand i tre byer etter de omfattende protestene.

Det er videre opp til provinsguvernører å avgjøre om de skal erklære portforbud andre steder.

Publisert: 03.10.19 kl. 02:31 Oppdatert: 03.10.19 kl. 02:46