SYMBOL: Det katalanske flagget er viktigste symbolet for separatister og katalanere som protesterer i Barcelonas gater. Foto: Gisle Oddstad

Varsler store demonstrasjoner i Barcelona fredag

BARCELONA (VG) De første «mennesketogene» fra regionen har nådd Barcelona. Torsdag kveld spiller demonstrantene fotball, leker og danser. Fredag kveld vil rundt en million katalanere vise sin avsky mot den spanske regjeringen.

– Foreldrene våre har gitt klar beskjed om at vi skal holde oss på avstand fra de mest aktive demonstrantene, og plassere oss bak politistyrkene, sier venninnene Rita Llonch og Nuri Sanchez.

De to 16-åringene har tatt toget en halvtimes tur fra landsbyene deres og inn til regionshovedstaden i Catalonia. De skal overnatte hos venner og gleder seg til være en del av protestene mot at spansk høyesterett dømte ni politikere og katalanske aktivister til fengselsstraffer.



FIKK FRI: Landsbyskolen til Nuri Sanchez og Rita Llonch ga dem fri. På vei til demonstrasjonen torsdag møtte de to 16-åringene noen av den harde kjernen i den pågående demonstrasjonen mot sentralregjeringen i Spania. Foto: Harald Berg Sævereid/VG

– Foreldrene våre støtter det vi gjør. De er redde for oss, men også stolte over at vi tør vise at vi er katalanere. Våre familier har gjennom generasjoner kjempet for at Catalonia skal få sin egen stat. Derfor er også vi oss bevisst vår katalanske identitet. På skolen er vi blitt undervist i katalansk kultur, våre tradisjoner og den stoltheten vi alle føler over å tilhøre det katalanske folket, sier Rita Llonch.

VG har vært i kontakt med foreldrene til de to 16-åringene, som har godkjent at de blir intervjuet og fotografert.

De følger strømmen av demonstranter som går oppover mot og langs Mallorca-gaten, der hvor demonstrantene ble kjeppjagd av politiet tirsdag kveld. Tusener har nådd kveldens hovedarena, Placa Cinq d`oros.

LEIK OG MORO: Onsdag var det moro med dopapir ruller i tusenvis. Onsdag ble demonstrantene oppfordret til å more seg med ballspill. Foto: JON NAZCA / X02457

Stemningen torsdag kveld virker å være helt annerledes enn tidligere i uken. Det kommer høylytte rop og bannbuller blir slynget ut mot regjeringen i Madrid, men blir umiddelbart etterfulgt av latter og sanger.

Det er gjort plass til fotballspill, noen danser og synger, andre klasker på en volleyball til hverandre.

Likevel ligger alvoret og murrer under overflaten. De fleste er klar over at det var over 100 skadede i tumultene onsdag kveld og natt, 97 demonstranter ble arrestert og ni biler ble satt i brann. Dette blir meldt på nyhetsbyrået Reuters.

Sivilkledde politifolk blir sagt å ha funnet sin plass blant demonstrantene. Og gatene inn mot plassen er stort sett stengt av, et stykke unna skimter vi de mørke silhuettene av store politibiler, gjenkjennelige av blinkende blålys. Alt er som «normalt» i Barcelona-kvelden.

PÅ VEI: Fra flere byer i Catalonia marsjerte folk torsdag med kurst for Barcelona. En million mennesker er ventet å delta i demonstrasjonene fredag. Foto: Emilio Morenatti / AP

Omgitt av gamle kjente og nye venner nikker de to 16-åringene i vår retning før de forsvinner helt inne i mengden.

Før de forsvant for oss spurte vi om hvorfor det var så avgjørende for dem å dra til halvtimes togtur inn til storbyen for å delta i disse protestmarsjene.

– Dere er smarte, flinke skoleelever som bor i en av de mest velstående regionene i Spania. Hvorfor vil dere egentlig ut av Spania?

Så følger et svært overraskende svar fra Rita:

– Jeg ønsker ikke uavhengighet fra Spania, men jeg vil bo i et land hvor vi ikke opplever at politikere blir fengslet for sine meningers skyld. Jeg har hørt at i andre land ville det bare ha gitt bøter, her dømmes de til 13 års fengsel. Jeg er veldig ung, og skjønner meg ikke på alt som foregår i politikken.

– Men jeg forstår at det er noe galt med lover og regjeringer som tillater at dette skjer. Det er vel derfor vi er her, sier hun og Nuri nikker.

VENNINNER: – Vi er stolte over å være katalanere, men spanjolene er ikke fiender for oss, bare lovene deres som ikke anerkjenner oss, sier de to bråmodne 16-åringene, Nuri (t.v.) og Rita. Foto: Harald Berg Sævereid/VG

Etter det VG får opplyst skal det ikke være opprørspolitiet som vokter plassen hvor demonstrantene holder på torsdag kveld, men vanlig katalansk politi. Slik vi kan se, holder politiet stor avstand til demonstrantene.

– Kanskje det kan roe gemyttene, sier en av tilhørerne, som ikke vil si hva han heter.



Ved 22.30 tiden synes «idyllen» å være over. Noen rundt oss påstår at det er påtent biler og at opprørspolitiet har dukket opp igjen. Motstridende meldinger, men flammer litt lenger nede i gaten minner unektelig på noen vi har sett de siste kveldene.

