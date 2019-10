«SEIER»: Selv om rundt 260 millioner av midlene er overflytting fra andre budsjettposter, vil ingen få mindre penger, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Gjermund Øystese

Budsjettlekkasje: 466 millioner til sårbare grupper

200 millioner av disse er friske midler. For KrF-minister Dag Inge Ulstein er den nye budsjettposten en stor seier.

Mandag morgen skal regjeringspartiene legge frem hva de har blitt enige om i neste års statsbudsjett.

Her har KrF har fått gjennom en egen budsjettpost på 466 millioner, som skal gå til det som karakteriseres som sårbare grupper.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein utdyper til VG søndag at rundt 266 millioner av midlene er flyttet fra andre budsjettposter, og 200 millioner er friske midler fra statskassen.

Pengepotten skal deles inn i tre, og skal i hovedsak brukes på internasjonalt hjelpearbeid.

FORNØYD: – Bevilgningene til dette på statsbudsjettet er noe vi kan løfte frem i FN-forum, og i møte med andre lands myndigheter, sier Ulstein. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Over halvparten av midlene, rundt 260 millioner, skal gå til mennesker med funksjonsnedsettelser. 150 millioner skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri, og de resterende midlene til hjelpetiltak til mennesker utsatt for smitte av hiv og aids, opplyser Ulstein til VG.

At regjeringen bevilger 150 millioner til bekjempelse av slaveri, avslørte Kjell Ingolf Ropstad allerede for et par uker siden på KrFs landsstyremøte, ifølge NRK.

– Utrolig viktig seier

Den nyopprettede posten er en stor seier for KrF i regjering.

– Dette er en utrolig viktig seier for KrF, og ligger veldig opp til DNA-et vårt. Å hjelpe sårbare mennesker er bakgrunnen for at jeg har engasjert meg i politikk. Dette er ikke bare en seier for KrFs politikk, men for hele regjeringens politikk, og et viktig signal om at vi har fått til målene vi satte oss i Granavolden-plattformen. Det er jeg veldig glad for, sier Ulstein.

– Stor gruppe

Rundt 100 millioner av de friske midlene skal øremerkes støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, som norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner – og vil være midler de ulike organisasjonene kan søke om.

– Personer med funksjonsnedsettelser er en stor gruppe på verdensbasis. Datagrunnlaget er ikke det beste, men det kan være snakk om så mange som 15 millioner mennesker i utviklingsland, sier Ulstein.

– Ytterligere hjelp og støtte knyttet til hiv og aids er allerede nedfelt i Granvoldplattformen. Disse gruppene får allerede store summer gjennom helsebudsjettene, men nå viser vi i enda større grad at vi ønsker å bidra inn til denne sårbare gruppen, fortsetter han.

– Hvilke poster er de overflyttede pengene hentet fra?

– Dette er penger som var i andre poster for personer med funksjonsnedsettelser. Vi har nå samlet disse i en helt ny budsjettpost, for å vise at sårbare grupper og andre marginale grupper er en hovedprioritet, sier Ulstein.

På spørsmål fra VG om hvilke budsjettposter denne prioriteringen går ut over, sier Ulstein at det er «er ingen grupper som får mindre her».

I Senegal

Når VG snakker med utviklingsministeren, er han på vei til Senegal, der han blant annet skal besøke verdens største sykehusskip, Mercy Ships. Mercy Ships er en av aktørene som har norsk avdeling, og som får støtte gjennom NORAD – er en av organisasjonene som kan søke om fornyet støtte av de nye øremerkede midlene til sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Veldig mange av de norske hjelpeorganisasjonene som jobber med sårbare grupper vil kunne søke, i hovedsak norske aktører som jobber utenlands, sier Ulstein.

Midler til «skadelige skikker»

I tillegg til de 466 millionene i posten for sårbare grupper, opplyser Ulstein at regjeringen skal bevilge ytterligere 110 millioner til det Ulstein kaller «skadelige skikker».

– 330.000 jenter blir giftet bort i verden hver eneste dag, tolv millioner årlig. I tillegg blir 130 millioner jenter diskriminert og vanskjøttet i områder der det er preferanse for gutter. En del av disse midlene skal også gå til bekjempelse av kjønnslemlestelse av jenter, sier han.

For et par uker siden ble det kjent at regjeringen vil bruke over syv milliarder til tiltak på hav, klima og miljø.

Budsjettet for 2020 legges frem 7. oktober.

