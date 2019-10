LEDET SVENSKA AKADEMIEN: Frem til 12. april 2018 var Sara Danius ständig sekreterare for de 18 som delte ut Nobels litteraturpris. Foto: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Forfatter Sara Danius er død

Sara Danius døde natt til lørdag etter lang tids sykdom, opplyser familien til det svenske nyhetsbyrået TT. Hun ble 57 år gammel.

– Familien sørger etter hennes bortgang og ser tilbake på hennes liv med stor takknemlighet, stolthet og glede, skriver familien i en uttalelse gjengitt av SVT.

Ifølge Dagens Nyheter har Danius vært kreftsyk i lengre tid.

I 2015 ble hun Svenska Akademiens ständiga sekreterare, som er både en lederrolle og Akademiens talsperson. En av oppgavene er å offentliggjøre hvem som mottar Nobelprisen i litteratur.

Danius var professor i litteratur ved Stockholms universitet, og forsket på forholdet mellom litteratur og samfunn. Hun hadde to doktorgrader, fra Duke University i USA og Uppsala universitet i Sverige.

Hun var en anerkjent essayist og skribent, og fikk i 2014 kritikerprisen til Dagens Nyheter, «Lagercrantzen».

Danius skrev flere bøker, den første om den svenske dikteren Tomas Tranströmer i 1984. Hun skrev også om forfattere som Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, og Gustave Flaubert.

Sara Danius ble født 5. april 1952 i Täby utenfor Stockholm, men bodde i oppvoksten flere steder sammen med moren, forfatteren Anna Wahlgren. Fra hun var 11 år gammel bodde hun i Täby med faren Lars Danius, som også var forfatter.

Hun trakk seg fra jobben våren 2018 etter en dyp intern konflikt som blant annet handlet om ektemannen til Akadmien-medlem Katarina Forstenson, Jean-Claude Arnault.

Arnault ble i 2017 anklagd for seksuell trakassering av en rekke kvinner, og ble dømt til fengsel for to voldtekter.

Konflikten førte til at flere av medlemmene trakk seg.

Publisert: 12.10.19 kl. 11:20 Oppdatert: 12.10.19 kl. 11:42