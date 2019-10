SPERRET AV: Politiet har sperret av området rundt industriparken der lastebilen ble funnet.

39 døde funnet i lastebil: - Egner seg ikke for mennesketransport

Bransjeorganisasjonen for godstransport er i sjokk etter at 39 personer ble funnet døde i en lastebil i Essex. De mener slike lastebiler ikke egner seg for transport av mennesker, men derimot til kjølevarer.

– Vi mener dette er en kjøleenhet. Det kan man se på lastebilen, sier informasjonsdirektør Rod McKenzie i The Road Haulage Association (RHA) til VG onsdag formiddag, tydelig preget av hendelsen.

RHA er Storbritannias bransjeorganisasjon dedikert til kun godstransport.

Det var rundt 01.40 i natt at politiet skal ha kjørt til Waterglade industripark, i Essex England, skriver politiet på sin egen nettside.

Da nødetatene ankom fant de 39 døde mennesker. Tidlige undersøkelser tyder ifølge politiet på at en av de som ble funnet er en tenåring, mens de andre antas å være voksne.

Essex-politiet har åpnet en drapsetterforskning, og ber de som kan ha tips i saken om å ta kontakt. Den 25 år gamle nordirske sjåføren av lastebilen er pågrepet og mistenkt for drap, og holdes i varetekt.

LASTEBILEN: Lastebilen der 39 mennesker ble funnet døde i en container i Thurock i natt. Foto: UK Pool / UK Pool

– Sjokkerte

I en uttalelse til pressen sier administrerende direktør Richard Burnett i vegtransportforeningen at de er sjokkerte, at etterforskningen pågår, og at deres tanker er hos familiene til de som har mistet sine liv. Men at uavhengig av omstendighetene, understreker han at tragedien viser faren ved menneskesmugling på lastebiler.

McKenzie understreker overfor VG at slike lastebiler ikke er egnet for transport av mennesker. Han sier at temperaturen kan justeres i kjøleenheter, som kan få en så lav temperatur som -25 grader.

– Det kan enten holdes veldig kaldt for å fryse ned ting, eller justeres opp for å for eksempel holde planter friske sier han.

– Er det mulig å skru kjølingen helt av?

– Det er mulig, men det ville være uvanlig å kjøre en kjøleenhet med kjølingen skrudd av.

– Hvordan er ventilasjonen i slike lastebiler?

– Slike lastebiler er ikke ment for persontransport. De har ikke ventilasjonsmuligheter, så den luften som er der når man forsegler dem er den luften som er der.

Politiet tror lastebilcontaineren kan ha kommet fra Bulgaria, og inn i Storbritannia via Wales lørdag 19. oktober.

Mulig alternativ rute

McKenzie forklarer at det ser ut til at lastebilen har tatt en alternativ rute fra Bulgaria som tar lenger tid enn ruten en lastebil vanligvis ville tatt. Ifølge Sky News skal dette være fordi det er satt inn flere sikkerhetstiltak i steder som Dover og Calais.

Seamus Lehney i den nordirske godstransportforeningen Freight Transport Association sier til Sky News at det kan virke enklere å reise via Charbourg eller Roscoff, til Rosslare, og deretter til Dublin, en reisevei han estimerer at tar en dag lenger enn den vanlige ruten.

Politiet har satt opp en egen pårørendetelefon der folk som er bekymret for slektninger kan ta kontakt.

– Dette er en stor tragedie, og en veldig trist dag for Essex-politiet og nærmiljøet. Vi vil fortsette å jobbe sammen med mange andre samarbeidsetater for å finne ut hva som har ført til disse dødsfallene, sa polititalsperson Pippa Mills i uttalelse fra politiet.

