48 TIMER: Boris Johnson ankommer Brussel torsdag. De neste to døgnene er kritiske for ham. På lørdag stemmer Underhuset over brexitavtalen hans.

Boris Johnsons 48 kritiske timer: Fullt av hindre

BRUSSEL (VG) Gleden over å kunngjøre at han har «a great new deal that takes back control» ble kort for statsminister Boris Johnson. Hjemme sier det nordirske partiet DUP at de vil stemme ned avtalen. Hvorfor vil de det, og hva skjer nå?

På sin 85. dag som britisk statsminister kunne Boris Johnson endelig vise til en seier. Klokken 11.30 i formiddag kunngjorde han at Storbritannia og EU har en brexitavtale. Da han kom til Brussel noen timer senere for å delta på EU-toppmøtet, skrøt han av den.

– Denne avtalen er veldig god for EU og Storbritannia. Dette er et rimelig og rettferdig resultat, og gjenspeiler arbeidet begge sider har lagt ned.

Hovedtrekkene i avtalen

De siste forhandlingene har bare handlet om irske-øya, som er sensitiv på grunn av flere tiår med uro.

Etter brexit er Irland i sør i EU mens Nord-Irland er Storbritannia. Hvordan skal handel og fortolling av varer foregå mellom landene uten en hard grense, som i verste fall kan få konflikten på øya til å blusse opp igjen?

GRENSESTRID: Etter brexit vil Nord-Irland ikke lenger være en del av EU, mens Irland i sør er det. Foto: Grafikk: VG/Simen Grytøyr

Siden alle parter vil unngå en hard grense med kontroller står dette i avtalen:

Nord-Irland blir i EUs indre marked slik at handel med Irland kan fortsette som i dag.

Det indre markedet er en av EU grunnpilarer, og betyr fri flyt av varer, kapital, mennesker og tjenester i hele unionen. Norge er også med i dette gjennom EØS-avtalen.

Storbritannia forlater EUs tollunion. Det er viktig for britene som vil inngå gode handelsavtaler med USA, Kina og andre land. Nord-Irland ender opp med en slags hybridløsning.

Forbruksvarer blir ikke tollbelagt når de går mellom Irland og Nord-Irland. En komité med representanter fra EU og Storbritannia skal bestemme hvilke varer dette er, og hvert fjerde år skal nordirske politikere skal ta stilling til om de vil være en del av det.

MOBILISERER: For og motsiden utenfor parlamentet torsdag. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

– Storbritannia blir splittet

– Dette er en genistrek av Johnson. Han gir Nord-Irland makt til å avgjøre om de vil ha dette regimet eller ikke, sier Paal Frisvold.

Han er statsviter og har bodd i Brussel i 22 år. Nå driver han politikk-nettsiden europeiskpolitikk.no.

– Nord-Irland har i praksis fått en EØS pluss-avtale, hvor de både er en del av EUs indre marked, og de forblir delvis i EUs tollunion, sier han til VG.

Han påpeker at Boris Johnson går med på noe Theresa May aldri ville: Grensen mellom EU og Storbritannia vil gå i irske-sjøen.

–Det er det kontroversielle punktet, så der har han gitt en stor innrømmelse. Det betyr at Storbritannia blir splittet.

EN SISTE HILSERUNDE? Går alt etter planen et dette siste gang Johnson besøker Brussel som EU-medlemsland. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Klokken 16.00 møttes EU-landenes statsministre, og Boris Johnson hilste varmt på alle. Får han det som han vil, er det siste gang han tar denne runden som statsminister for et EU-land.

Gigantiske skjær i sjøen på hjemmebane

Om to dager skal han stå skolerett i parlamentet og overbevise politikerne om å stemme ja til avtalen. Han kommer til å legge vekt på at Storbritannia får tilbake kontrollen fra Brussel:

EUs lover vil ikke gjelde i Storbritannia.

Britene kan inngå egne handelsavtaler.

Britene får kontroll over skatter

Slutt på fri flyt av mennesker. Britene kan innføre strengere regler for innvandring.

Det er for øvrig første gang på 37 år Underhuset sitter på en lørdag. At brexit haster kan ikke bli tydeligere.

Det demokratiske unionistpartiet (DUP) har allerede skutt ned avtalen, selv om de også er skeptiske til EU.

KONTROLL: Stemmer Underhuset ja til avtalen lørdag starter en overgangsperiode som varer ut 2020. Det gir britene tid til på gjenopprette nasjonale lover som i dag er bestemt av EU. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

I et brev skriver de at avtalen undergraver den britiske unionen og at den ikke er lønnsom for Nord-Irlands økonomi. Derfor kommer leder Arlene Foster trolig til å stemme nei til avtalen på lørdag. Johnson trenger hennes støtte for å få flertall.

Mange imot seg

Det er også knyttet spenning til hva Boris Johnsons tidligere partifeller – de 21 som ble kastet ut av partiet fordi de stemte mot ham for to uker siden – gjør. Også disse stemmene trenger han.

De fleste i opposisjonspartiet Labour vil også stemme nei til avtalen. Dessuten leker partiet med tanken om å la det britiske folket få stemme over avtalen. Partiets brexit-talsperson, Jenny Chapman, sa det onsdag, men hennes leder Jeremy Corbyn har ikke bekreftet.

– Det blir spektakulært det som skal skje fra i dag til lørdag, sier Paal Frisvold.

DEAL: EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sammen med statsminister Boris Johnson. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

– Å spå hva som skjer lørdag vil være galskap. Det er storpolitikk og står om liv og død nå, og Johnson kan få et mistillitsforslag mot seg. Je

Frisvold tror trøttheten over brexit kan tvinge frem kompromisser og at Johnson kan få flertall mot at han legger den frem for en folkeavstemning.

Men er det nok tid? Det er uklart hva som skal stå på stemmeseddelen, og lite tyder på at en folkeavstemning kan gjennomføres innen 31. oktober.

Boris Johnson er bestemt på at han ikke vil be EU om en ny utsettelse, og torsdag antyder også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at EU ikke vil gi britene en ny utsettelse.

På en pressekonferanse torsdag kveld sa Juncker at han hadde to samtaler med Johnson på formiddagen.

– Etter disse samtalene er vi blitt enige om en juridisk tekst som løser problemene med brexit. Vi står sammen med Irland, og det hadde ikke være å mulig å få en avtale uten dem. Jeg er glad og lettet, men trist fordi brexit skjer.

